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Политика

В Крыму назвали «движением в правильную сторону» слова Зеленского о полуострове

Цеков назвал правильным заявление Зеленского об отсутствии планов вернуть Крым
AlexAnton/Shutterstock/FOTODOM

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что у Украины нет плана по возвращению Крыма, является движением в правильную сторону. При этом Киев продолжает заниматься словоблудием, говоря о принадлежности полуострова. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя Государственного Совета республики Крым Сергей Цеков.

«Уже то, что он сказал, что он не имеет намерения вернуть Крым, само по себе уже движение в правильную сторону», — отметил он.

По мнению Цекова, слова Зеленского о том, что Крым – это якобы «украинская» история, являются ярким примером словоблудия.

«Это же все словоблудие, в этом словоблудии они уже запутались. Они путаются в этом словоблудии еще с момента независимости Украины. Они сразу понимали, что Крым — это не территория Украины. Они сразу понимали, что Крым оказался в составе Украины абсолютно незаконно, несправедливо», — сказал он.

До этого Зеленский заявил, что судьба Крыма не обсуждается в переговорах о завершении конфликта. По его словам, у Украины нет плана по возвращению Крыма.

Ранее Зеленский отказался повторять «ошибку 2014 года».

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