«Попытки нести пургу»: Медведев оценил слухи об осенней мобилизации в России

Зампред Собеза РФ Дмитрий Медведев назвал слухи о новой волне мобилизации в России лживой провокацией и попытками врага «нести всякую пургу». Он уточнил, что в подобных мерах нет никакой необходимости. В последние несколько дней президент Украины Владимир Зеленский несколько раз упоминал, что Москва якобы планирует провести мобилизацию после выборов в Госдуму. Что об этом говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

России не требуется проводить мобилизацию, так как в ней нет никакой необходимости. Об этом на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по комплектованию вооруженных сил контрактниками заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, — не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку», — подчеркнул он.

В качестве примера он привел публикации в соцсетях, где людей призывают подписать контракт с формулировкой «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Их он назвал проплаченной историей или вбросом врага.

По словам зампреда СБ, в России около 200 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы за первые шесть месяцев 2026 года. Еще более 16 тысяч граждан отправились добровольцами в зону СВО, вступив в добровольческие формирования.

В то же время Медведев заявил, что у ВСУ не хватает людей, поэтому на Украине вынуждены силой принуждать граждан к службе. «Воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают как свиней, бьют и бросают в автобусы», — сказал он.

Почему снова заговорили о мобилизации?

Президент Украины несколько раз за последние дни заявил о том, что в России планируется расширение мобилизации. Так, впервые он упомянул об этом 23 июля после встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

«Сегодня мы говорили об угрозах, о реальных случаях, которые имеют место именно сейчас. Когда Путин, на наш взгляд, готовит новые решения по мобилизации в России», — отметил украинский лидер.

На следующий день в своем Telegram-канале Зеленский сообщил, что у Украины есть «достоверные разведданные» о том, что Россия готовит волну мобилизации на осень. Еще через день он также заявил, что, кроме мобилизации, Москва собирается привлечь к участию еще 30 тыс. военных из КНДР, для которых с июня якобы готовится инфраструктура в Воронежской области. 27 июля президент Украины объявил, что новая волна мобилизации в России якобы планируется после выборов в Госдуму РФ.

Кроме того, слухи о якобы планирующейся мобилизации подогрели публикации СМИ и американского Института изучения войны (ISW). В них в частности упоминался недавно принятый Госдумой закон, который расширяет список преступлений, позволяющих заключать контракты с Минобороны РФ.

Что говорят в России?

Комментируя заявления Зеленского, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Радио Маяк» отметил, что они связаны с тем, что президент Украины «перебрал дозы на выходных».

«У нас нет необходимости в проведении мобилизации. Основной способ комплектования ВС РФ — это добровольное, когда люди приходят в военкоматы и подписывают контракты с Минобороны», — пояснил парламентарий.

В Кремле заявление украинского лидера комментировать не стали. «Не считаю необходимым их комментировать. Не Зеленскому говорить о наших планах», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 27 июля.

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Его коллега Андрей Колесник также в разговоре с RTVI заявил, что ни о какой новой волне мобилизации в России речи не идет.

«Ряды контрактников пополняются. И контрактники, и в добровольческих формированиях люди идут защищать свою родину. Это почетная обязанность — защищать Родину. И принятый Госдумой закон также никакого отношения [к мобилизации] не имеет», — уточнил он.