«Сейчас самое время»: Трамп захотел приблизить мир на Украине

Президент США Дональд Трамп рассчитывает сыграть конструктивную роль в решении конфликта между Россией и Украиной и «оптимистично» настроен на заключение мирного соглашения, пишет The Wall Street Journal. Статья WSJ вышла в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в США: там он встретится с Трампом и обсудит с американским президентом противоракетную оборону и стратегическое сотрудничество.

Президент США Дональд Трамп и его окружение «полны решимости сыграть конструктивную роль» в урегулировании конфликта России и Украины. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.

Источник сообщил WSJ, что Трамп «оптимистично» настроен на заключение мирного соглашения.

Незадолго до этого телеканал CNN также со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что урегулирование конфликта будет обсуждаться на предстоящей встрече Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

«Сейчас самое время положить конец войне», — сказал собеседник канала в Белом доме.

Зеленский планирует прибыть в США на похороны сенатора Линдси Грэма, которые пройдут 28 июля.

В беседе с «Газетой.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что в переговорном процессе по Украине могли появиться новые возможности, о чем ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мария Захарова — опытный дипломат, она понимает, что говорит. Я думаю, эти условия уже сформулированы. На пустом месте подобные заявления не делают. Возможно, переговоры уже начались. Если Захарова сказала об этом, значит, появились новые возможности для мирного урегулирования конфликта», — заявил парламентарий.

Колесник не исключил, что на фоне продолжающихся дипломатических контактов России и США по Украине «брезжит рассвет» урегулирования кризиса.

Чего ждет от встречи президент Украины

Зеленский ранее в своем Telegram-канале сообщил, что уже прибыл в США. По его словам, главными приоритетами в рамках этого визита станет обсуждение защиты от баллистических ракет и стратегического сотрудничества с Вашингтоном.

«Уже в Соединенных Штатах Америки. В графике — встречи с президентом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу защиту. Приоритет номер один — это антибаллистика и стратегическое сотрудничество с Америкой. Мир должен стать ближе», — написал Зеленский.

23 июля Зеленский заявил, что США подготовили несколько вариантов завершения конфликта, пишет Telegram-канал издания «Страна.ua». Украинский лидер допустил, что Москва и Киев смогут перейти к переговорам зимой. Если этого не произойдет, конфликт, по его мнению, ждет новый виток эскалации.

Что говорит Трамп?

Сам Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News 15 июля допустил, что конфликт на Украине удастся завершить до окончания его президентского срока.

«Думаю, да», — ответил Трамп на вопрос, возможно ли урегулирование конфликта до 2029 года.

Американский лидер признался, что рассчитывал добиться завершения конфликта раньше. По его словам, этому должны были способствовать хорошие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским.

22 июля государственный секретарь США Марко Рубио перед встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Вашингтон остается единственной стороной, способной содействовать урегулированию.

«Мы, вероятно, единственная страна в мире, которая может сыграть такую роль и попытаться положить этому конец», — подчеркнул Рубио.

Дружба с Зеленским

Газета The Wall Street Journal накануне визита Зеленского сообщила, что Трамп в последнее время изменил свое отношение к президенту Украины.

«Как отметили эти источники, Трамп был впечатлен стойкостью Зеленского, который наносит удары по целям в глубине территории России», — отмечает издание.

По данным WSJ, этот сдвиг произошел после нескольких встреч в кулуарах международных саммитов, на которых украинский президент пытался расположить к себе Трампа. Кроме того, отмечает газета, президента США впечатлили успехи Украины в производстве БПЛА.

«По словам одного из высокопоставленных чиновников администрации, Трамп любит победителей — и Зеленский, по оценке президента США, все больше и больше становится похожим на одного из них», — пишет WSJ.

Ранее Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО в Турции заявил, что они «действительно наладили хорошие отношения».

«Трудно в это поверить, правда?» — сказал Трамп.