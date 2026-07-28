В Госдуме заявили о появлении новых возможностей для решения по Украине

Депутат Колесник: новые возможности для решения по Украине уже появились

Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о готовности России обсуждать идеи, касающиеся урегулирования украинского конфликта, свидетельствуют о появлении новых возможностей в переговорном процессе по решению кризиса на Украине. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Мария Захарова — опытный дипломат, она понимает, что говорит. Я думаю, уже эти условия сформулированы. На пустом месте такие вещи не говорят. Я думаю, уже начались переговоры.... Раз Мария Захарова это озвучила, значит, появились новые возможности для мирного урегулирования конфликта», — считает парламентарий.

Как отметил Колесник, не исключено, что сейчас, в рамках продолжения дипломатических контактов между Россией и США по Украине, «брезжит рассвет» урегулирования украинского кризиса.

Накануне Захарова заявила, что Россия готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине «на основе взаимопониманий, в том числе достигнутых на Аляске».

Ранее в Госдуме обозначили сроки завершения СВО.