«Как она пропустила?». В чем обвиняют Джилл Байден после новостей о раке Джо Байдена

Джилл Байден, супругу экс-президента США Джо Байдена, могут привлечь к ответственности по статье о жестоком обращении с пожилыми людьми. Такая вероятность обсуждается в американской прессе со ссылкой на высказывание высокопоставленного чиновника министерства юстиции Лео Террела. На днях стало известно, что у Джо Байдена диагностирована «агрессивная форма» рака простаты. Утверждается, что Джилл Байден могла скрывать заболевание супруга из политических соображений предвыборной кампании.

Высокопоставленный чиновник министерства юстиции США Лео Террелл предположил, что бывшей первой леди Джилл Байден могут быть предъявлены уголовные обвинения в «жестоком обращении с пожилыми людьми» за то, что она не раскрыла информацию о проблемах со здоровьем своего мужа. Об этом пишет газета The New York Post (NYP).

Соответствующий пост Террел разместил в соцсети Х в качестве ответа на публикацию другого пользователя.

«Жестокое обращение с пожилыми людьми! Уголовные обвинения?» — написал Террелл.

Его слова привлекли внимание, поскольку он занимает пост старшего советника помощника генерального прокурора по гражданским правам.

Текст изначального сообщения (на которое отвечал Террелл) гласил: « Она знала о проблемах со здоровьем у президента Байдена. Но все равно хотела, чтобы он баллотировался на пост президента. Злодейка ».

Заболевание Байдена

О том, что у Джо Байдена обнаружена «агрессивная форма рака простаты», стало известно 18 мая, сообщает Reuters.

Согласно заявлению офиса экс-президента, диагноз был поставлен 82-летнему Байдену после появления симптомов, связанных с мочеиспусканием, и теперь он и его семья обсуждают с врачами варианты лечения.

«Рак затрагивает всех нас. (…) Спасибо вам за то, что поддерживаете нас любовью и заботой», — написал Байден.

Reuters отмечает, что рак, который распространился или дал метастазы, считается четвертой, самой поздней стадией. По статистике американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, в 70% случаев рак простаты выявляется на более ранних стадиях. Случаев, подобных выявленному у Джо Байдена, всего 8%.

Так как экс-президент США просто в силу должности не раз проходил медицинские обследования, столь позднее обнаружение признаков серьезного заболевания вызывает вопросы.

Reuters приводит высказывания некоторых специалистов. Так, доктор Герберт Лепор, уролог из NYU Langone Health, сказал, что с учетом доступных вариантов скрининга «в современную эпоху довольно необычно обнаруживать рак на такой поздней стадии».

Доктор Крис Джордж, медицинский директор онкологической программы в Northwestern Health Network, предположил, что бывший президент должен был проходить очень тщательное медицинское обследование каждый год, поэтому «трудно поверить, что в прошлом году у него был нормальный анализ крови».

Политические соперники Байдена, высказывая сочувствие к нему лично, позволили себе и более резкие высказывания.

«Почему у американского народа не было более полной картины его состояния здоровья? Почему у американского народа не было более точной информации о том, с чем он на самом деле столкнулся? Это серьезный вопрос», — сказал вице-президент Джей Ди Вэнс.

Кроме того, как сообщает The Time, он задался вопросом, был ли Байден в «достаточно хорошей форме, чтобы руководить страной».

Действующий президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social посочувствовал Байдену. Он выразил «самые теплые пожелания [супруге экс-президента] Джилл», а также пожелал Байдену «скорейшего и успешного выздоровления».

Старший сын президента Дональд Трамп — младший не был столь дипломатичен.

«Я хочу знать, как доктор Джилл Байден пропустила пятую стадию метастатического рака, или это очередное сокрытие???» — написал он.

Следует отметить, что Джилл Байден не имеет медицинского образования, докторская степень получена ей в гуманитарных дисциплинах.

У Байдена обнаружили рак. Несмотря на агрессивную форму, он поддается лечению 82-летнему Джо Байдену поставлен диагноз — агрессивная форма рака предстательной железы... 19 мая 08:14

В чем могут обвинить Джилл Байден

Согласно разъяснению министерства юстиции США, жестокое обращение с пожилыми людьми — это умышленное или небрежное действие любого человека, которое причиняет вред пожилому человеку или создает серьезную угрозу причинения вреда.

Этот термин используется для описания пяти подтипов: физическое насилие, психологическое насилие, сексуальное насилие, финансовая эксплуатация, пренебрежение и заброшенность.

В случае возбуждения уголовного дела оно проходит три этапа: расследование, судебное преследование и реабилитация жертвы. Возможное наказание зависит от полноты доказательств и тяжести выявленных последствий.