Цена русофобии: как вымирает Прибалтика

Экономике Прибалтике предвещают весьма мрачное будущее. Известный эстонский аналитик банка SEB Михкель Нестор недавно дал в СМИ печальный прогноз развития экономики Эстонии.

«К 2030 году число людей в возрасте от 20 до 39 лет уменьшится на 17% — то есть на 58 000 человек», — говорит Нестор.

При этом аналитик связывает свой прогноз с демографической ситуацией в стране, оттоком населения, которое уезжает из Эстонии в поисках лучшей жизни.

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По его словам, это значит, что число стареющих потребителей социальных услуг будет расти, а количество людей, выплачивающих налоги, то есть тех, кто оплачивает эти услуги, падать.

По данным статистики в стране проживает около 1,3 млн человек.

Такая же тенденция характера и для других стран Прибалтики. Так, ранее эксперты Организации Объединенных Наций (ООН) предоставили прогноз, согласно которому, по пессимистическому сценарию, к концу 2100 года население Литвы может сократиться до 960 тысяч человек.

Согласно официальным данным, в прошлом году из балтийской республики уехали 32,2 тысячи человек. При этом численность населения страны составила 2,7 млн человек.

Не лучше ситуация и в Латвии. По данным агентства Eurostat, в 2018 году самый высокий отрицательный рост среди стран Евросоюза зафиксирован в Латвии, где население сократилось на 7,5%.

При этом всего население Латвии составляет 1,9 млн человек.

Проблема оттока населения из Прибалтики совсем не новая.

Как объясняет сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никиты Мкртчяна, после вхождения в ЕС граждане Латвии, Литвы и Эстонии получили возможность свободного перемещения в рамках стран Шенгенского соглашения и право трудовой деятельности в других странах Евросоюза.

«Естественно, оказалось немало тех, кто воспользовался открывшимися возможностями в условиях существовавшей дифференциации стран по уровню социально-экономического развития. И по настоящее время в наиболее развитых и богатых странах ЕС, в крупных мегаполисах больше возможностей для получения образования, высокооплачиваемой работы, карьерного роста, что ведет к оттоку населения, прежде всего молодежи, из стран Балтии», - комментирует он.

Естественно, граждане Литвы или Латвии скорее предпочтут переехать в Париж или Берлин, чтобы работать в ресторане или стать водителем автобуса, чем остаться офисным сотрудником ил выполнять ту же самую работу, но за меньшую платы и меньшие социальные гарантии, говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты ждут ухудшение ситуации в прибалтийских странах в связи с тем, что ЕС сокращает дотации в их адрес. Так, Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер», отмечает, что дотации со стороны ЕС в ближайшее время прекратятся в связи с выходом Великобритании из ЕС. Страна ежегодно делала взнос в бюджет ЕС в размере 12 миллиардов евро, которого в ближайшее время не будет. При этом в руководстве Евросоюза фактически признали, что устали «откармливать» Прибалтику.

«Деньги выделяются, а экономика не растет и люди оттуда по-прежнему едут в более богатые страны Европы»,

— говорит Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets.

Если при нынешних дотациях ЕС мы наблюдали отток граждан из Прибалтики в Британию и Францию и другие богатые страны ЕС, то при их прекращении мы увидим продолжение этой тенденции и даже большей скоростью, чем сейчас, говорит эксперт.

Проблема Прибалтики в том, что многие страны продолжают эксплуатировать стареющую инфраструктуру, построенную еще на средства СССР, а нового ничего не создают, говорит в свою очередь Жарский.

Чуть лучше ситуация разве что в Эстонии, где уже не надеются, что ситуация с производством будет развиваться, и делают ставку на IT-сектор, тем самым привлекая иностранных инвесторов, говорит Деев.

Другие страны Балтии фактически не готовы к прекращению дотаций. Ситуация может быть довольно радикальной в ухудшении экономик этих стран, ведь дотации со стороны европейских кредиторов составляли до четверти ВВП этих стран, говорит Деев.

И Латвия, Литва и Эстония превратились в своеобразные колонии для развитых стран Европы, поставляя туда квалифицированную рабочую силу и пока еще осуществляя некоторую долю транзита товаров и грузов в Россию и обратно,

отмечает аналитик Финам Алексей Коренев.

«Теоретически ситуация могла бы улучшиться, если бы отношения прибалтийских государств с Россией кардинально улучшились. Близость наших стран, некогда хорошо отлаженные связи между предприятиями, возможности кратного увеличения экспорта продукции (включая сельскохозяйственную и продукцию с высокой долей переработки) из Прибалтики в Россию могли бы позитивно сказаться на экономическом положении всех трех государств, и также остановить или замедлить отток населения за границу. Но, увы, надеяться на улучшение отношений с Россией Латвии, Литве и Эстонии пока не приходится», — резюмирует эксперт.

Так, власти Эстонии говорят о расширении Россией «информационной войны», в Латвии продолжают ликвидировать русскоязычные школы, а в Литве повторяют об опасности для Балтии, которая исходит от России.