«Это может быть последний «пакет»: ЕС пересматривает подход к санкциям против России

Евросоюз задумался над тем, чтобы изменить подход к принятию антироссийских санкций. В последнее время ограничения, которые вводит ЕС, сталкиваются с «коллапсом» поддержки — все больше стран блокируют их из-за потенциального вреда крупному бизнесу. В Брюсселе хотят обойти это — одним из вариантов могут стать более целенаправленные ограничения.

Евросоюз рассматривает новый подход к санкциям против России после того, как Греция приостановила принятие 21-го пакета рестрикций. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Европейские чиновники ищут способы ускорить утверждение более целенаправленных финансовых ограничений, чтобы у государств-членов было меньше возможностей использовать вето на переговорах», — говорится в материале.

Одно из предложений, которое набирает популярность среди как членов Еврокомиссии, так и наиболее проукраински настроенных государств ЕС, заключается в том, чтобы согласовывать и принимать санкции индивидуально или небольшими тематическими пакетами. По мнению европейских чиновников, такой подход снизит риск наложения вето со стороны отдельных стран.

«Это может быть последний «пакет» санкций. Теперь совершенно ясно, что этот подход больше не работает», — заявил собеседник издания, комментируя 21-й пакет ограничений.

Ранее FT писала, что Евросоюз столкнулся с «коллапсом» поддержки антироссийских санкций. Европейские страны стали все чаще отказываться принимать меры, которые могут нанести ущерб крупному бизнесу.

Издание отмечало, что ЕС и раньше сталкивался с тем, что некоторые государства выступали против ограничений, из-за чего на их согласование уходили недели. Однако со временем «моральный императив» стал работать все меньше и меньше — несмотря на то, что европейские столицы говорят о солидарности, в конце концов их поддержка слабеет.

Так, при принятии 21-го пакета санкций исключений из него потребовали Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия. Несмотря на то, что ЕС пошел на некоторые уступки — например, исключил запрет на поставки рыбы, чего просили Лиссабон и Берлин, а также смягчил меры по общему запрету на въезд в ЕС для участников СВО по просьбе Парижа и Рима, — ограничения все равно заблокировали Афины.

Причиной стал запрет на перевозку российского газа в третьи страны, который мог нанести ущерб компании греческого миллиардера Георгия Прокопиу. Согласовать рестрикции получилось только с третьей попытки, из финального пакета запрет на перевозку СПГ все-таки пропал.

Потенциал не исчерпан

Политолог Илья Гращенко, комментируя публикацию FT в беседе с «Осторожно Media», подчеркнул, что 21-й пакет санкций ЕС действительно может стать последним, однако санкционный потенциал блока еще не исчерпан. В то же время он уточнил, что делать серьезные шаги в этом направлении Евросоюзу становится все сложнее — каждое следующее решение начинает причинять заметный ущерб не только России, но и отдельным европейским государствам.

«Каждая страна пытается защитить собственных перевозчиков, поставщиков, банки или потребителей. В результате большие пакеты обрастают исключениями, задерживаются и иногда оказываются слабее первоначального замысла», — пояснил эксперт.

По словам Гращенко, переход к небольшим индивидуальным мерам может сделать санкционную политику ЕС более гибкой, но не обязательно более эффективной. Он уточнил, что право вето у государств-членов никуда не исчезнет — просто конкретной стране будет сложнее блокировать ограничения. Однако никакого смягчения рестрикций ждать не стоит : нынешняя тенденция показывает, что санкции превращаются в рутинную административную работу.

«ЕС будет точечно закрывать обнаруженные каналы обхода, вводить ограничения против отдельных банков, судов, криптовалютных площадок и посредников из третьих стран. Такая тактика может быть менее заметной политически, но довольно болезненной для конкретных компаний», — считает Гращенко.

В то же время экономист Алексей Зубец в беседе с «Газетой.Ru» не исключил, что Брюссель может и вовсе свернуть санкционное давление на Москву.

«[21-й] пакет откровенно выхолощенный, это всем понятно. Дальше так идти дело не может, поэтому есть два варианта. Первый — просто сворачивание санкционной политики. Второй — выбор каких-то отдельных мер, по которым все согласятся», — отметил эксперт.