Компенсация ущерба от ударов ВСУ за счет бюджета Украины маловероятна, заявил ТАСС сенатор Александр Волошин.

По его словам, на восстановление самой республики понадобится около $600 млрд в течение ближайших 10 лет, что втрое больше ее ВВП (валового внутреннего продукта, т.е. совокупной стоимости произведенных в стране конечных товаров и услуг) за год.

«Суммы настолько велики, что для экономики, которая сама зависит от масштабной внешней финансовой поддержки, подобные обязательства [по компенсации ущерба] стали бы неподъемными», — сказал член Совфеда.

Он считает, что эти выплаты должны взять на себя те, кто способствовал эскалации конфликта, инвестировал в военную машину Украины и отвергал попытки мирного урегулирования.

«Если западные правительства находили сотни миллиардов на поставки вооружений, значит, они должны понимать, что за разрушенные города, школы и больницы тоже рано или поздно придется платить», — заключил политик.

На этой неделе председатель СК Александр Бастрыкин оценил ущерб от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничных и тыловых регионах РФ, установленный в рамках расследования уголовных дел, в 1 трлн руб.

Ранее США попросили Украину не бить по нероссийским танкерам, а про российские суда ничего не сказали.