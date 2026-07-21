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Бизнес

В Киеве хотят почти втрое повысить тарифы на воду

«Киевводоканал» предложил утроить тариф на воду в столице Украины
Valentyn Ogirenko/Reuters

Компания «Киевводоканал» направила руководству столицы Украины предложение втрое повысить тариф на воду для горожан. Об этом сообщает «РБК–Украина».

Украинские журналисты уточняют, что сейчас совокупный тариф на водоснабжение и водоотведение составляет 30,38 грн (чуть больше 53 рублей) за кубометр, а после возможного повышения может достичь 88,90 грн (свыше 155 рублей).

При этом «Киевводоканал» предлагает повысить плату за водоснабжение с 16,16 (28 рублей) до 50,69 грн (88 рублей) за кубометр, а водоотведения – с 14,22 (около 25 рублей) до 38,21 грн (свыше 66 рублей). Таким образом, общий тариф может вырасти на 58,52 грн (102 рубля) за кубометр.

В самой компании объясняют подобные экономические меры «обеспечением стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения в условиях войны и постоянных рисков для критической инфраструктуры».

15 июля в Киеве более чем втрое подорожал проезд в общественном транспорте, что вызвало массовые протесты у горожан. Киевляне собрались у городской администрации с требованием отменить новые тарифы и ввести мораторий на повышение стоимости проезда в общественном транспорте.

Ранее «Укрэнерго» предложила поднять цену передачи электроэнергии из-за слабой гривны.

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