В Киеве хотят почти втрое повысить тарифы на воду

Компания «Киевводоканал» направила руководству столицы Украины предложение втрое повысить тариф на воду для горожан. Об этом сообщает «РБК–Украина».

Украинские журналисты уточняют, что сейчас совокупный тариф на водоснабжение и водоотведение составляет 30,38 грн (чуть больше 53 рублей) за кубометр, а после возможного повышения может достичь 88,90 грн (свыше 155 рублей).

При этом «Киевводоканал» предлагает повысить плату за водоснабжение с 16,16 (28 рублей) до 50,69 грн (88 рублей) за кубометр, а водоотведения – с 14,22 (около 25 рублей) до 38,21 грн (свыше 66 рублей). Таким образом, общий тариф может вырасти на 58,52 грн (102 рубля) за кубометр.

В самой компании объясняют подобные экономические меры «обеспечением стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения в условиях войны и постоянных рисков для критической инфраструктуры».

15 июля в Киеве более чем втрое подорожал проезд в общественном транспорте, что вызвало массовые протесты у горожан. Киевляне собрались у городской администрации с требованием отменить новые тарифы и ввести мораторий на повышение стоимости проезда в общественном транспорте.

Ранее «Укрэнерго» предложила поднять цену передачи электроэнергии из-за слабой гривны.