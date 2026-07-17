«Есть секретные документы». В Венгрии расследуют связи экс-главы МИД с Россией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи в Доме приемов МИД России, 2021 год

Премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что власти страны организовали расследование против бывшего главы МИД Петера Сийярто. Причиной стали предполагаемые связи политика с Россией. Мадьяр подчеркнул, что в материалах дела фигурируют «секретные документы». Ранее The Washington Post утверждала, что Сийярто передавал Москве «оперативные отчеты» с заседаний ЕС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Правительство Венгрии инициировало расследование в отношении экс-министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто из-за его предполагаемых связей с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

«Насколько мне известно, это [расследование] уже началось <…> Есть секретные документы, документы из министерства иностранных дел и другие», — приводит его слова портал 444.hu.

Какие-либо детали Мадьяр не привел. Политик пообещал обнародовать информацию после ее получения.

Сийярто занимал пост главы МИД Венгрии с 23 сентября 2014 года по 12 мая 2026 года. После поражения партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Виктора Орбана на апрельских выборах он стал депутатом парламента.

Накануне политик сообщил о решении отказаться от депутатского мандата и перейти на руководящую должность в китайскую автомобильную компанию BYD. Мадьяр резко отреагировал на такое решение. Он заявил, что экс-глава МИД присоединяется к глобальной китайской транснациональной корпорации, для которой ранее лоббировал получение государственной финансовой поддержки.

« Это называется коррупцией в каждой европейской стране. И это самая кровожадная ее разновидность . Компания такого размера наняла бы такого человека, если бы хотела отблагодарить его за помощь, оказанную им на посту министра», — высказался премьер.

Мадьяр сравнил контракт Сийярто с BYD со служением Коммунистической партии Китая. По его мнению, патриотически настроенный политик не может и не стал бы поступать подобным образом.

«Воспаленная фантазия»

Перед парламентскими выборами в Венгрии The Washington Post (WP) со ссылкой на источники утверждала, что Сийярто регулярно звонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях Евросоюза. По информации издания, венгерский политик предоставлял российскому коллеге «оперативные отчеты о том, что обсуждалось» и возможных решениях.

« Благодаря таким звонкам на протяжении многих лет за столом переговоров на каждой встрече ЕС фактически находилась Москва », — говорится в публикации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию WP. «Это говорит о том, что у врагов Венгрии воспаленная фантазия», — сказала она в беседе с РИА Новости.

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в свою очередь назвал фейком сообщение WP.

«[Эти сообщения] представляют собой отчаянную реакцию на набирающую обороты партию «Фидес» в ходе избирательной кампании. Но венгерский народ не обманешь», — приводит его слова Politico.

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Немногим позже венгерский журналист Сабольч Паньи обнародовал якобы стенограмму перехваченного разговора между Сийярто и Лавровым. По его словам, жесткие меры безопасности на внутренних встречах ЕС позволяют спецслужбам прослушивать телефонные беседы. Однако Сийярто не посчитал проблемой публикацию этой беседы. Он иронично отметил, что «разведчики сделали важное открытие».

«Они доказали, что я говорю то же самое публично, что и по телефону <...> Отличная работа!» — написал Сийярто в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).