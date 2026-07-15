Сийярто ушел в отставку с поста депутата ради новой работы

Бывший глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил о решении отказаться от депутатского мандата и перейти на руководящую должность в китайскую автомобильную компанию BYD.

«Я подал заявление об отказе от депутатского мандата», — написал Сийярто.

По словам бывшего министра, ему поступило «чрезвычайно почетное» предложение занять должность в одной из ведущих компаний мировой экономики. Сийярто сообщил, что начинает работать в BYD с сегодняшнего дня. Там он будет отвечать за внешние связи и развитие новых направлений бизнеса.

Петер Сийярто возглавлял венгерский МИД с сентября 2014 года. После поражения партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Виктора Орбана на выборах в апреле 2026 года он сохранил парламентский мандат, получив в седьмой раз удостоверение депутата.

BYD Company Limited (от англ. Build Your Dreams — «построй свою мечту») — китайский многопрофильный конгломерат, один из мировых лидеров в сфере производства электромобилей, аккумуляторов и «зеленых» технологий. Штаб-квартира расположена в Шэньчжэне.

Ранее Сийярто заявил, что никогда не служил интересам России.