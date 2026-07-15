Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Политика

Сийярто ушел в отставку с поста депутата ради новой работы

Сийярто решил отказаться от депутатского мандата ради работы в китайской BYD
Lev Radin/Global Look Press

Бывший глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил о решении отказаться от депутатского мандата и перейти на руководящую должность в китайскую автомобильную компанию BYD.

«Я подал заявление об отказе от депутатского мандата», — написал Сийярто.

По словам бывшего министра, ему поступило «чрезвычайно почетное» предложение занять должность в одной из ведущих компаний мировой экономики. Сийярто сообщил, что начинает работать в BYD с сегодняшнего дня. Там он будет отвечать за внешние связи и развитие новых направлений бизнеса.

Петер Сийярто возглавлял венгерский МИД с сентября 2014 года. После поражения партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Виктора Орбана на выборах в апреле 2026 года он сохранил парламентский мандат, получив в седьмой раз удостоверение депутата.

BYD Company Limited (от англ. Build Your Dreams — «построй свою мечту») — китайский многопрофильный конгломерат, один из мировых лидеров в сфере производства электромобилей, аккумуляторов и «зеленых» технологий. Штаб-квартира расположена в Шэньчжэне.

Ранее Сийярто заявил, что никогда не служил интересам России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!