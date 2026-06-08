В России хотят ужесточить контроль за иноагентами

Госдума на пленарном заседании 9 июня рассмотрит во втором чтении инициативу, направленную на совершенствование государственного контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

Документ предполагает улучшение механизма обмена сведениями между банками и государственными органами о финансовых операциях и хозяйственной деятельности иноагентов. Володин отметил, что это позволит лучше отслеживать денежные потоки и предотвращать случаи, когда иноагенты пытаются скрыть поступающие к ним средства.

Ко второму чтению в законопроект добавили поправку, которая запрещает размещение социальной рекламы на ресурсах, подконтрольных иностранным агентам, а также запрещает им самим выступать рекламодателями такой рекламы.

«Мы защищаем суверенитет государства и наших граждан от тех, кто предал свою страну и открыто выступает на стороне недругов России», — сказал Володин.

До этого председатель Госдумы заявлял, что иноагенты финансируются из-за рубежа и делают все возможное, чтобы ослабить Россию и разрушить государство. Иностранные агенты открыто ведут антироссийскую деятельность, подчеркнул председатель ГД, назвав недопустимым позволять им обучать граждан РФ, в первую очередь детей и молодежь, насаждая чуждые России ценности.

Ранее в Госдуме объяснили, кому из релокантов грозит арест имущества.