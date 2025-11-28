На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутата оштрафовали за фото Навального по статье о демонстрации экстремистской символики

Петербургского депутата «Яблока» Штанникову оштрафовали за фото Навального
true
true
true
close
Shutterstock

Калининский районный суд города Санкт-Петербурга признал депутата петербургского ЗакСа от партии «Яблоко» Ольгу Штанникову виновной в демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщила «Фонтанка».

Ей назначили штраф в размере 1,5 тыс. рублей. Основанием для возбуждения дела стала публикация с фотографией Алексея Навального от 2013 года, у которой было всего два лайка.

В суде адвокат депутата Андрей Чертков заявил, что мотивация в этом деле «не правовая, а исключительно политическая, происходит выхолащивание понятий».

Штанникова в заседании не участвовала.

Если решение суда не будет отменено, то это повлечет автоматический запрет на участие в выборах в течение года — то есть до окончания срока выборов в следующем году в Госдуму и городское собрание.

Председатель партии Николай Рыбаков заявил, что исключительная задача этого суда — лишить Штанникову возможности участвовать в выборах.

Защита будет обжаловать решение суда.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Юлии Навальной о том, что ее муж Алексей был отравлен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами