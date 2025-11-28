Депутата оштрафовали за фото Навального по статье о демонстрации экстремистской символики

Калининский районный суд города Санкт-Петербурга признал депутата петербургского ЗакСа от партии «Яблоко» Ольгу Штанникову виновной в демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщила «Фонтанка».

Ей назначили штраф в размере 1,5 тыс. рублей. Основанием для возбуждения дела стала публикация с фотографией Алексея Навального от 2013 года, у которой было всего два лайка.

В суде адвокат депутата Андрей Чертков заявил, что мотивация в этом деле «не правовая, а исключительно политическая, происходит выхолащивание понятий».

Штанникова в заседании не участвовала.

Если решение суда не будет отменено, то это повлечет автоматический запрет на участие в выборах в течение года — то есть до окончания срока выборов в следующем году в Госдуму и городское собрание.

Председатель партии Николай Рыбаков заявил, что исключительная задача этого суда — лишить Штанникову возможности участвовать в выборах.

Защита будет обжаловать решение суда.

