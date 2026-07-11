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Общество

Разведка Нидерландов обвинила российских хакеров во взломе камер НАТО

Telegraph: хакеры из РФ взломали камеры у маршрутов НАТО для поставок оружия ВСУ
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Хакеры получили доступ к камерам видеонаблюдения, установленным вдоль военных маршрутов НАТО, чтобы отслеживать поставки вооружений на Украину. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на данные разведки Нидерландов.

По информации издания, нидерландские спецслужбы допускают возможную причастность к кибератаке российских хакеров. Отмечается, что многие камеры оказались уязвимыми из-за использования простых паролей и устаревшего программного обеспечения.

Как пишет The Telegraph, целью операции были камеры, расположенные на маршрутах военной логистики в странах Европы, входящих в НАТО, включая Нидерланды, а также на территории Украины. Предполагается, что хакеры пытались выяснить, какие виды вооружений направляются Киеву.

При этом разведка не раскрыла, какие именно устройства были скомпрометированы. В публикации также отмечается, что аналогичным образом могут быть уязвимы домашние системы видеонаблюдения и дверные видеозвонки, к которым хакеры способны получить доступ через открытые интернет-сканеры при недостаточной защите устройств.

До этого российские хакеры «ослепили» ВСУ, выведя из строя военное программное обеспечение, с помощью которого Киев координировал удары по России. Уточняется, что хакеры из команды Berkut RF смогли взломать сайты украинских систем «Кропива» и «Трембита».

Ранее интимные фото помогли российским хакерам узнать местоположение бригады ВСУ.

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