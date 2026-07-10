Глава МИД Украины недоволен «смягченным» пакетом санкций против России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил недовольство возможным принятием «смягченного» пакета санкций Евросоюза против Москвы, поскольку, по его словам, у экономики России «должна гореть земля под ногами». Об этом сообщает «Укринформ».

Во время беседы с журналистами он рассказал, что примет участие в заседании глав МИД стран ЕС 13 июля, где будет обсуждаться вопрос в том числе новых рестрикций. Кроме того, стороны затронут усиление ВСУ, энергетику и процесс евроинтеграции, уточнил министр.

Комментируя информацию о том, что 21-й пакет ограничений может быть принят в «облегченном варианте», Сибига заявил, что давление на Москву должно усиливаться.

«Я не знаю, что такое «смягченные», я знаю, что такое действенные санкции. Мы настаиваем на действенных пакетах санкций, от которых у россиян должна экономически гореть земля под ногами», — сказал глава МИД Украины.

6 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала «интенсивно работать» над 21-м пакетом антироссийских санкций. В июне глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что ключевая часть 21-го пакета антироссийских санкций будет направлена на сдерживание резкого роста доходов России от продажи нефти.

Bloomberg сообщал, что 21-й пакет антироссийских санкций будет включать в себя заморозку потолка цен на российскую нефть и ограничения против тех организаций, которые Москва якобы использует для обхода западных санкций. Также Еврокомиссия намерена запретить участникам СВО въезжать в страны ЕС.

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