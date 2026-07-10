Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Глава МИД Украины недоволен «смягченным» пакетом санкций против России

Сибига недоволен возможным принятием смягченного пакета санкций против России
Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил недовольство возможным принятием «смягченного» пакета санкций Евросоюза против Москвы, поскольку, по его словам, у экономики России «должна гореть земля под ногами». Об этом сообщает «Укринформ».

Во время беседы с журналистами он рассказал, что примет участие в заседании глав МИД стран ЕС 13 июля, где будет обсуждаться вопрос в том числе новых рестрикций. Кроме того, стороны затронут усиление ВСУ, энергетику и процесс евроинтеграции, уточнил министр.

Комментируя информацию о том, что 21-й пакет ограничений может быть принят в «облегченном варианте», Сибига заявил, что давление на Москву должно усиливаться.

«Я не знаю, что такое «смягченные», я знаю, что такое действенные санкции. Мы настаиваем на действенных пакетах санкций, от которых у россиян должна экономически гореть земля под ногами», — сказал глава МИД Украины.

6 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала «интенсивно работать» над 21-м пакетом антироссийских санкций. В июне глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что ключевая часть 21-го пакета антироссийских санкций будет направлена на сдерживание резкого роста доходов России от продажи нефти.

Bloomberg сообщал, что 21-й пакет антироссийских санкций будет включать в себя заморозку потолка цен на российскую нефть и ограничения против тех организаций, которые Москва якобы использует для обхода западных санкций. Также Еврокомиссия намерена запретить участникам СВО въезжать в страны ЕС.

Ранее премьер Дании призвала гарантировать «победу Украины».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 10 июля. Ограничения на иностранные сим-карты, смертельное ДТП с вице-губернатором и похороны лидера Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!