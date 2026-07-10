В ЕС признали проблемы с согласованием нового пакета санкций против России

Euractiv: послы ЕС могут сегодня не согласовать 21-й пакет санкций против РФ

В Евросоюзе признали, что новый пакет антироссийских санкций против России, который планировалось согласовать сегодня, может быть и не одобрен. Об этом заявил высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности, сообщает Euractiv.

Послы стран-членов ЕС пытаются согласовать 21-й пакет, чтобы в понедельник передать его главам МИД. Однако из предложения Еврокомиссии уже удалены самые жесткие меры, а переговоры пока продолжаются, отмечает издание.

Франция, Италия и Греция добились существенного смягчения предложенного Эстонией и Литвой запрета на въезд в ЕС для российских военных, сузив его до краткосрочных виз для непосредственных участников боевых действий.

Euractiv приводит данные дипломатического отчета, согласно которому в прошлом году россиянам было выдано на 10,2% больше виз по сравнению с 2024 годом, причем первые места по количеству одобренных заявок заняли Франция, Италия и Испания.

Проблемы возникли и с согласованием санкций в энергетической сфере. Изначально 21-й пакет предполагал полугодовую заморозку ценового потолка на российскую нефть, который без этой меры с 15 июля автоматически вырастет с $44 до более чем $60 за баррель. Однако Греция, чья экономика зависит от судоходства, требует сократить срок заморозки вдвое и разрешить ей перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны за пределами ЕС. Это фактически сведет на нет готовящийся с января запрет на его закупку, отмечает Euractiv.

Допущены и другие послабления: например, в сфере рыболовства Германия добилась разрешения закупать российскую пикшу, а Польша и Португалия получат исключения по минтаю и треске. Кроме того, Болгария настояла на исключении из персонального санкционного списка патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ранее стало известно, что принятие 21-го пакета санкций могут отложить до осени.