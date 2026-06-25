«Один маленький поцелуй». Чего Трамп хочет от НАТО, чтобы вернуться к поддержке Европы

Трамп заявил на встрече с генсеком НАТО, что альянс подвел США

Генсек НАТО Марк Рютте прилетел в Вашингтон за несколько дней до саммита альянса в Анкаре. Главная цель его визита — уговорить Дональда Трампа вернуться к полноценному сотрудничеству и сгладить разногласия, возникшие на фоне войны в Иране. Трамп уже грозился выйти из блока и вывести контингент с европейских баз. Чего президент США хочет от альянса и как Рютте уговаривает его помириться с европейцами — в материале «Газеты.Ru».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом в преддверии саммита альянса в Анкаре. Как отмечают американские СМИ, одна из главных целей визита — стремление сгладить разногласия между президентом США и европейскими союзниками и сохранить лидерство Вашингтона в НАТО.

Во время встречи с Рютте Трамп в очередной раз дал понять, что ждет от союзников не только увеличения военных расходов, но и политической поддержки.

«Я просто хочу их лояльности. Просто дайте нам маленький поцелуй. Мы многого не хотим. А они говорят: «Нет, мы не можем этого сделать», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, чего еще он хочет от членов НАТО сверх того, что те уже делают.

Президент США заявил, что решение Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании не помогать Вашингтону во время войны с Ираном стало для него разочарованием:

«Нас подвели. <…> Было бы хорошо, если бы они сказали: «Мы хотим помочь». Они так не сказали».

По его словам, США продолжают обеспечивать безопасность Европы, сохраняя значительное военное присутствие на континенте, в том числе в Германии.

Рютте прилетел договориться

Как пишут европейские издания, главная задача генсека НАТО — сгладить противоречия с Белым домом перед саммитом альянса , который пройдет 7–8 июля в Анкаре. По данным источников, Рютте намерен убедить Трампа не отказываться от лидерства США в НАТО и сохранить поддержку европейских союзников в том, что касается помощи Украине.

Еще до встречи Рютте фактически поддержал позицию Белого дома . Он подчеркнул, что понимает недовольство Трампа позицией отдельных членов НАТО во время конфликта с Ираном, однако призвал не распространять эту оценку на весь альянс. Рютте напомнил, что американская операция во многом обеспечивалась благодаря европейским военным базам.

«Не стоит судить о НАТО по действиям одной или двух стран. Судить нужно по тому, что сделали все остальные», — сказал генсек.

Рютте напомнил, что 500 американских самолетов поднялись в воздух с баз США в Италии.

Он также высоко оценил действия США против Ирана.

«Я думаю, президент делает именно то, что необходимо, — ослабляет ядерный потенциал Ирана», — заявил Рютте во вторник в программе Special Report.

Как отношения дали трещину

В последние месяцы отношения Трампа с союзниками заметно обострились. В апреле он заявлял, что всерьез рассматривает возможность выхода страны из НАТО после того, как союзники отказались поддержать Вашингтон во время операции против Ирана.

В интервью The Telegraph политик назвал альянс «бумажным тигром» и заявил, что выход Америки из договора об обороне теперь «не подлежит пересмотру».

На этом фоне президент также объявил о намерении вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих.

23 июня Трамп вновь раскритиковал страны альянса, заявляя, что США ежегодно тратят на НАТО «безумные» суммы, тогда как европейские государства не всегда готовы поддерживать американские военные операции.

Называет «папочкой» и много льстит

На Западе и в США отмечают, что Рютте регулярно льстит Трампу, в том числе в личных обращениях. AP назвала генсека НАТО «заклинателем» американского президента .

«То, насколько Рютте готов хвалить Трампа, порой вызывает недоумение, например, когда он назвал президента «папочкой» во время саммита альянса в прошлом году», — пишет издание.

В частности, генсек направил лидеру США сообщение, в котором написал:

«Дональд, вы привели нас к действительно важному моменту для Америки, Европы и всего мира. Вы добьетесь того, чего не удавалось ни одному американскому президенту за последние десятилетия. Европа будет платить значительно больше — так, как и должна. И это станет вашей победой».

The Atlantic пишет, что Рютте пытается удержать Трампа в НАТО с помощью демонстративной лояльности и постоянных комплиментов. Однако, по оценке издания, такая линия не дает союзникам гарантий: Трамп в любой момент может изменить позицию по отношению даже к тем, кого раньше называл союзниками.

«Если бы самоуничижительная лесть Рютте в адрес Трампа действительно сработала, это было бы одно дело. Спасти НАТО: таков был аргумент Рютте в пользу его подхалимства. К сожалению, Трамп воспринимает подобострастную лесть как должное», — пишет издание.

Как отмечает NYT со ссылкой на источники, Рютте озабочен тем, чтобы США продолжали предоставлять Украине разведданные и продавать вооружения европейским странам по программе PURL.