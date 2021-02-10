«Простые и ясные лозунги»: как Ле Пен навязала конкуренцию Макрону

До президентских выборов во Франции остается чуть больше года, однако французы уже обсуждают расстановку сил и шансы президента Эммануэля Макрона и, как ожидается, его главной соперницы Марин Ле Пен. Сейчас позиции Ле Пен, лидера праворадикального «Национального объединения», как никогда крепки, однако сможет ли она их удержать или даже улучшить — неизвестно.

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Согласно результатам сразу нескольких исследований, противница президента пройдет во второй тур, как было на выборах 2017 года. Но если тогда во втором туре Макрон одержал достаточно уверенную победу, набрав 66% против 34%, то теперь у ультраправого политика есть шансы на победу.

Так, опросы Ipsos показывают, что поддержка Ле Пен в первом туре может составить 26,5%, а поддержка Макрона — 27%. Во втором туре за ультраправого политика могли бы проголосовать сейчас 44% французов, в то время как за действующего президента — 56%.

Исследование, проведенное Harris Interactive, продемонстрировало схожие результаты. Если бы выборы проходили сейчас, в первом туре президент набрал бы 23-24% голосов, а Марин Ле Пен — 26-27%. Во втором туре Ле Пен получила бы 48% голосов, а действующий президент — 52%. Разница в четыре пункта находится в пределах погрешности. Еще в июне прошлого года разрыв между кандидатами составлял 10%.

Давать прогнозы, основываясь на этих исследованиях, все же еще рано, за год расклад сил может измениться, к тому же, своих кандидатов не представили еще остальные французские партии, а в 2017 году победу одержала новая фигура, выдвинувшаяся впервые.

Тем не менее, Марин Ле Пен имеет достаточно неплохие стартовые позиции, что, по словам экспертов, объясняется сразу несколькими факторами.

Президент сейчас борется с пандемией коронавируса, и многое зависит от того, с какими итогами Макрон подойдет к избирательной кампании. Франция среди всех стран Евросоюза занимает первое место по заболеваемости. Однако, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник ИНИОН РАН Наталия Лапина, главная причина состоит вовсе не в неудачах французского президента на этом направлении.

«Франция среди всех европейских стран — лидер по социальным выплатам в условиях пандемии. Она больше всех потратила денег на то, чтобы люди, которые не работают, студенты, пенсионеры, получали социальные пособия. Но это не решает проблему доверия. Власть дает народу социальные возможности, а народ все равно это не принимает. Значит, протест где-то глубже», — отмечает она.

По словам эксперта, главной особенностью политической жизни Франции является тотальное недоверие общества к элитам.

«Речь идет не просто о неудачах, а об отрицаниях элиты, правящей когорты. Когда Макрон пришел к власти, он говорил прежде всего о том, что сменятся люди, которые принимают решения, что сменится элита, которая будет ближе к обществу. «Очистим политику от пыли» — это было его выражение в рамках избирательной кампании. В результате пришла элита еще более далекая от широких слоев населения. Это не просто отрицание политики Макрона, это не просто отрицание личности Макрона — это отрицание правящего класса, который сложился во Франции», — отмечает Наталия Лапина.

Марин Ле Пен еще в 2017 году сделала центром своей избирательной кампании борьбу с элитами. Теперь же на фоне Макрона, которого французы называют «президентом богачей» за его решения о сокращении «налога на богатство», возвращении практики налогообложения пенсионеров, лишении студентов льгот, ее антиэлитские лозунги звучат еще ярче.

Неудивительно, что та часть населения, которая в наибольшей степени ощутила на себе последствия пандемии, может сплотиться именно вокруг Марин Ле Пен, отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

«Электорат французских националистов традиционно достаточно четкий — это, как правило, люди, которые относятся к Lower middle class — низы среднего класса. Это не очень квалифицированные рабочие и так называемые «синие воротнички», многие частично безработные — то есть все те, кто не может воспользоваться плюсами, которые получает Франция путем интеграции. Это, скорее, те люди, которые чувствуют минусы. Они чувствуют, что если во Францию приезжает мигрант, то ему проще найти рабочее место, потому что он готов работать за меньшие деньги. В результате белый француз чувствует, что его выталкивают с трудового рынка, отбирают его рабочее место», — добавляет эксперт.

По словам Тимофеева, политические амбиции Эммануэля Макрона, претендующего на роль одного из лидеров в Евросоюзе и на всей международной арене, также вызывает недопонимание у этого электората.

«Простые и ясные лозунги, которые дает взамен Ле Пен, требуя вернуть Франции суверенитет, наплевав на многолетнюю практику евроинтеграции, призывы сделать более суверенную экономику и т.д. — это действительно звучит привлекательно для этой группы людей, поэтому многие видят в ней такую фигуру истинного патриота Франции. Свой электорат у нее остается и на фоне происходящих трудностей, которые не добавляют Макрону очков, он, сравнивая, что в его жизни произошло при Макроне и что может произойти при Ле Пен, делает выбор в пользу последней», — отмечает эксперт.

На руку ультраправому политику играет и французская повестка. Страна не только борется с пандемией коронавируса, но и пытается справиться с волной терактов — традиционно сильная для правых политиков тема.

Хотя в этом направлении президент пытается перехватить инициативу, объявляя войну с радикальным исламизмом, у Ле Пен здесь все же гораздо больше поводов заявить о своей правоте.

На прошлой неделе она уже заявила, что центральным вопросом ее кампании станет борьба с миграцией.

«Моим первым решением будет держать миграцию под контролем путем возвращения контроля над нашими границами, нашей визовой политикой, — сказала она в интервью BFMTV. — Я изменю правила получения гражданства, чтобы французское гражданство было либо унаследовано, либо заслужено».

Вместе с тем Марин Ле Пен пытается избавиться от имиджа радикального политика в глазах умеренных граждан. Французы в большинстве не готовы видеть крайне правых во главе государства, отмечает Павел Тимофеев. Ле Пен уже отказалась от лозунгов, призывающих Францию к выходу из Евросоюза.

В четверг, 11 февраля, она проведет дебаты с министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманином — политиком, который имеет все шансы оседлать главные для нее темы миграции и борьбы с терактами. За их дискуссией будут пристально наблюдать во Франции, ведь именно откровенно неудачные для Ле Пен дебаты с Макроном подкосили ее шансы во втором туре во время прошлой избирательной кампании.