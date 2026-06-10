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Политика

В МИД РФ предложили помочь сотрудникам ЮНЕСКО посетить музей «Оборона Севастополя»

Захарова предложила приобрести билеты экспертам ЮНЕСКО на «Оборону Севастополя»
razvozhaev/MAX

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с предложением лично приобрести билеты в Севастополь и помочь сотрудникам секретариата ЮНЕСКО посетить место атаки ВСУ на музей-панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». Соответствующее заявление она сделала в своем Telegram-канале.

Так дипломат отреагировала на комментарий пресс-службы ЮНЕСКО о том, что организация обеспокоена сообщениями о повреждении музея, однако у ООН якобы отсутствует доступ к этому району, чтобы проверить подробности.

«Доступа нет, говорите? Есть доступ. Могу лично билеты купить «сотрудникам секретариата». Заодно и по местам многочисленных атак ВСУ на российских журналистов провезем. И обязательно посетим Старобельск», — написала Захарова.

По ее словам, там сотрудники ЮНЕСКО могут своими глазами увидеть следы чудовищных преступлений ВСУ, после чего «сверить свои настоящие чувства с «обеспокоенностью».

В ночь на 10 июня украинский беспилотник ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» — одного из главных символов города и объекта культурного наследия. В результате начался пожар, которому присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после ВОВ полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, кто стоит за ударом по зданию панорамы «Оборона Севастополя».

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