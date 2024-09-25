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Русская армия считалась непобедимой. Почему она потеряла Севастополь в Крымской войне?

Осада Севастополя англичанами и французами началась 170 лет назад

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Н.П. Красовский. «Возвращение в Севастополь эскадры Черноморского флота после Синопского боя». 1863

Алексей Варфоломеев/РИА Новости
Перед началом Крымской войны русская армия считалась непобедимой. Все помнили, чем закончилось вторжение Наполеона в Россию, и поэтому, когда его преемник Наполеон III решил сделать то же самое, общество ждало легкой победы. Однако война сильно изменилась с 1812 года: если в эпоху Наполеона I армии сражались примерно одинаковым оружием и побеждали за счет выучки и тактики, то теперь западным войскам помогали дальнобойные пушки и нарезные штуцера. Почему Россия проиграла Крымскую войну и потеряла Севастополь — в материале «Газеты.Ru»

Повторим подвиги отцов

Начавшаяся осенью 1853 года Крымская война обещала быть легкой прогулкой для России. Турция к середине XIX века перестала быть серьезным соперником для европейских держав, превратившись в поле для споров между Россией, Великобританией и Францией. С этого и начался конфликт: французский император Наполеон III потребовал передать контроль над христианскими святынями Палестины Франции, а Россия — ей. Османские власти сделали ставку на французов, которых поддерживала Великобритания, — тогда Россия объявила Турции войну и вторглась в подконтрольные ей дунайские княжества.

Французов и англичан в ту эпоху российское общество тоже не считало серьезными врагами — русская армия считалась в принципе не способной проиграть никому. Интересно, что в качестве причин такой непобедимости называли не качество вооружения или командования, а абстрактные, почти мистические причины, вроде русского духа или опыта войны с Наполеоном I. Типичная газетная публикация периода начала Крымской войны выглядела примерно так:

«Теперь ли угрожать нам и требовать покорности, когда пример 1812 года у всех в свежей памяти, пример, приводящий в восторг, доказавший, что силам всей вооруженной Европы, примкнувшей к силам враждебной нам Франции, в руках первого полководца-завоевателя своего времени, — сокрушились в России и послужили только к ее возвеличению».

Эта картина не имела ничего общего с реальностью. Война 1812 года была лишь одним из эпизодов Французских революционных и Наполеоновских войн 1792-1815 годов, в ходе которых сражения чаще складывались не в пользу России и ее союзников. Вторжению Наполеона в Россию предшествовали разгромы русской армии при Аустерлице и при Фридланде, уже в ходе Отечественной войны французы одержали верх в приграничных сражениях и на Бородинском поле, а изгнать их из России удалось, лишь переиграв стратегически. Даже после бегства Наполеона из России он сумел набрать новую армию и несколько раз разбить русско-немецкие войска (сражения при Лютцене и Дрездене). Эти события были вытеснены из общественной памяти, и казалось, будто русская армия шла от Москвы до Парижа в одиночку и сметала врагов подобно лавине.

Поэтому ход Крымской войны стал сюрпризом для многих. В первый год, до прямого вступления Великобритании и Франции в войну, России сопутствовал успех: она существенно продвинулась на территории дунайских княжеств и почти полностью уничтожила турецкий флот при Синопе. Однако уже к концу лета 1854 года, под угрозой вступления в войну Австрии, русская армия оставила все занятые в районе Дуная земли.

Казалось бы, исчез повод для войны, а также фронт, где русские могли столкнуться с англо-французской коалицией. Однако общественность Лондона и Парижа требовала продолжения, и союзники решились на, казалось бы, немыслимую дерзость: высадить в Крыму британскую, французскую и турецкую армии, после чего овладеть главной базой Черноморского флота — Севастополем.

Пароходы и штуцера

В конце лета 1854 года к крымским берегам прибыла огромная англо-французская флотилия из 360 кораблей, значительную часть из них составляли пароходы, но каждый из них тянул по два парусника. 13 сентября эта армада вошла в бухту Евпатории и с ходу захватила город. Стоявший в Севастополе флот даже не попытался навязать бой при высадке.

Иногда это объясняют тем, что якобы устаревшие русские парусники не могли сражаться с только что изобретенными пароходами, но это не так: у России было несколько пароходофрегатов, а парусные линейные корабли соотносились с пароходами по силе не как всадник с шашкой и танк. Однако преимущество англичан и французов в количестве и качестве кораблей было столь очевидным, что даже если бы они сделали рыцарский жест, отказались от пароходов и предложили сражаться только на парусниках, шансов в открытом бою против них все равно не было.

После высадки союзники начали марш на юг, к Севастополю: 28 тыс. французов, 26 тыс. англичан и 7 тыс. турок при 144 орудиях. Русские войска (37 тыс. при 84 орудиях) встретили их на реке Альма — там, где равнины центрального Крыма переходили в холмы юга, и на высотах можно было расположить артиллерию, а многие участки оборонительной линии были прикрыты отвесными скалами. Войска под командованием князя Александра Меншикова выбрали наиболее выгодные оборонительные рубежи, а на ключевых холмах построили редуты. Словом, сделали все, чтобы нивелировать численное преимущество противника.

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Эжен-Луи Лами. «Битва при Альме 20 сентября 1854 года». 1955

Версальский дворец

Сражение началось 20 сентября и сразу с удачи для союзников. Примечательно, что она не была связана с техническим превосходством: зуавы (французская легкая пехота) обнаружили, что один из непреодолимых обрывов на берегу Альмы на самом деле преодолим, вскарабкались на скалы и закрепились на плато. Выйдя во фланг русским частям, французы вступили с ними в бой, дождались подкреплений, затащили наверх 12 орудий (против 28 у России в этом месте) и призвали на помощь флот, который стал обстреливать русские позиции. Началось столкновение, которое решало исход сражения.

«Неприятель все ближе и ближе подходил к нам, так что уж ядра наши стали понемногу долетать до них и вырывать из их рядов жертвы, но вот, лишь только подошли они на пушечный выстрел, наша артиллерия уже целыми рядами стала истреблять их, а они все-таки шли вперед, как бы не замечая и не заботясь о своих убитых собратьях!.. Наконец они подошли к нам почти уж на ружейный выстрел, как на сцену явились их убийственные штуцера [винтовки], а с моря посыпались тучи ядер, которые в несколько минут уничтожили Минский полк, поставленный близ моря под неприятельские выстрелы бог знает для чего и для какой пользы... Я говорю убийственные штуцера потому, что каждая пуля долетала по назначению. Тут-то и ранено много офицеров, штаб-офицеров и особенно генералов, одним словом всех тех, которые были верхом на лошадях»,цитирует историк Евгений Тарле слова одного из участников сражения.

Слово «убийственное» плохо передает тактический эффект французского нарезного оружия. Его дальность стрельбы была такова, что русские артиллеристы зачастую не могли подойти к противнику на дистанцию пушечного выстрела. Французские орудия, напротив, расстреливали русские войска с комфортной дистанции.

На других участках битвы картина была примерно такой же: пользуясь преимуществом в дальнобойности, которое давали новые пули Минье, англичане и французы с безопасной дистанции расстреливали обороняющиеся войска. Если русских удавалось выбить из укрепления, то вести перестрелку против такого оружия они попросту не могли. Меншикову повезло, что союзные командиры и сами не осознавали это преимущество, и некоторые офицеры продолжали гробить англо-французскую пехоту в лобовых штыковых атаках на укрепления.

Неравный бой

К концу дня англичане и французы поняли, в чем их сила, и начали методично расстреливать русские войска, начиная с артиллеристов. Среди обороняющихся началось бегство, а вскоре поле боя покинула вся армия. К величайшей для России удаче, союзники не преследовали рассеянные по полю русские части, многие из которых не могли восстановить порядок за несколько дней. В противном случае, защищать Севастополь было бы некому.

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Франц Рубо. Панорама «Оборона Севастополя». Фрагмент «У оборонительной башни Малахова кургана». 1905

Музей-панорама «Оборона Севастополя»

При Альме Россия потеряла убитыми и ранеными около 5 тыс. человек против 4 тыс. у союзников, но проблема была не в цифрах. Через несколько дней, собрав с поля боя раненых, союзники продолжили движение на Севастополь и осадили его 25 сентября. В тот же день состоялась битва при Балаклаве, которая подтвердила: винтовки с пулями Минье — это новый фактор на поле боя, на который у России нет ответа.

Началась осада Севастополя, которая продолжалась почти год и закончилась де-факто оставлением города в начале осени 1855 года. Севастополь был великолепно укреплен, и русская армия в обороне действовала грамотно. Однако когда союзники наладили снабжение своей армией артиллерийскими снарядами, то смогли попросту уничтожить оборонительные рубежи. Стало ясно, что современные пушки и винтовки не победить ни мастерством, ни доблестью, ни рассказами о прошлых победах — хотя у англичан и французов тоже было в достатке и того, и другого, и третьего.

Исход войны и обороны Севастополя был понятен с первых битв войны. Даже самая успешная пассивная оборона крепости не приведет к победе, если обороняющийся не в состоянии сражаться за ее пределами. А любая защитная стена рано или поздно рухнет.

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