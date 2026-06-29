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Политика

В России ответили на заявления в НАТО о «войне» к 2030 году

Военэксперт Литовкин напомнил о ЯО в ответ на сообщения о войне НАТО с Россией
French Army/AP

Сообщения в СМИ о том, что НАТО якобы примет «решение» о войне с Россией после саммита альянса в начале июля, нужны Европе для обоснования своих планов перевооружения. Москве необходимо заниматься контрпропагандой – объяснять, что война с Россией чревата ядерным ударом ВС РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Так он прокомментировал сообщение газеты Türkiye о том, что НАТО примет решение о войне с Россией по итогам саммита в Анкаре.

«Нужно заниматься контрпропагандой, объяснять жителям европейских государств, что нападение на Россию может поставить крест на их цивилизации, потому что Россия — ракетно-ядерная держава, она не будет воевать с Европой так же, как с Украиной, конвенциальным оружием, то есть без ядерного оружия», — подчеркнул он.

В этой связи в случае реального начала боевых действий НАТО с Россией ВС РФ могут применить ядерное оружие, напомнил Литовкин, что для Европы закончится «абсолютным крахом».

На данный момент публикации в СМИ материалов по теме предполагаемой «войны» НАТО и России к 2030 году нужны Западу для того, чтобы «наладить экономику в своих странах» с точки зрения развития оборонного потенциала государств Европы, считает аналитик.

29 июня газета Türkiye сообщила о том, что решение НАТО о начале полномасштабного вооруженного конфликта с Россией будет зависеть от результатов саммита в Анкаре, который состоится 7-8 июля.

Ранее в США описали сценарий потенциальной войны между Россией и НАТО.

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