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Политика

Иран ударил по позициям армии США на Ближнем Востоке

Военные Ирана нанесли удары по местам ВС РФ США на Ближнем Востоке
Iranian Army/Reuters

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по местам дислокации американских военных на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на заявление КСИР.

В корпусе назвали атаку ответом на нарушение режима прекращения огня в Ливане и невыполнение Соединенными Штатами достигнутых договоренностей. В КСИР предупредили, что при повторении подобных действий ответ Ирана будет значительно масштабнее.

Центральное командование Вооруженных сил США ранее сообщило об ударах по объектам хранения иранских ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям. В CENTCOM заявили, что операция стала ответом на атаку Ирана на судно в Ормузском проливе.

26 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в проливе. Один из них нанес прямой удар по верхней палубе крупного грузового судна, однако оно смогло продолжить путь.

Ранее СМИ узнали, что проход через Ормузский пролив может стать платным.

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