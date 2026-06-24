На Украине заявили, что Зеленский выдумал историю с ретрансляторами в Белоруссии

Украинский президент Владимир Зеленский выдумал историю с якобы установленными в Белоруссии ретрансляторами сигнала БПЛА, которые он угрожал демонтировать, чтобы потом объявить о своей «победе» после их «демонтажа». Об этом заявил покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Победил ретрансляторы, которые сам же и придумал... Когда реальных достижений не хватает, в ход идут победы над собственными фантазиями», — написал он.

19 июня Зеленский дал президенту Белоруссии Александру Лукашенко неделю на то, чтобы он убрал с границы ретрансляторы, которые якобы помогают российским военным наводить дроны на цели на Украине, и пригрозил, что в случае отказа Вооруженные силы Украины «сделают это сами».

24 июня Зеленский сообщил, что ретрансляторы на территории Белоруссии, которые якобы использовались для корректировки российских ударов по Украине, прекратили работу. Он уточнил, что эти устройства перестали функционировать с 22 июня.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Зеленский угрожает Белоруссии.