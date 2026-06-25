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Политика

В России допустили провокации на границе с Белоруссией после заявления Зеленского

Аналитик Литовкин: на границе Украины и Белоруссии нет никаких ретрансляторов
Gleb Garanich/Reuters

Новое заявление украинского лидера Владимира Зеленского об отсутствии угрозы со стороны Минска не исключает провокаций со стороны киевского режима, ситуация на границе Белоруссии и Украины остается напряженной. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Накануне украинский лидер заявил, что Белоруссия отключила ретрансляторы, которые якобы использовались для корректировки ударов по Украине.

«Заявление Зеленского говорит о том, что он хочет играть первым номером. И его заявление о требовании убрать эти ретрансляторы, которые якобы наводят российские ракеты на Украину, и последующие, когда он сказал, что ретрансляторы выключены, — это все игра на публику, демонстрация, что я такой крутой, я захотел, и батька Лукашенко выключил ретрансляторы и убрал их оттуда. На самом деле никаких ретрансляторов там на границе, не было», — подчеркнул эксперт.

Как отметил Литовкин, сейчас на границе Белоруссии и Украины находятся украинские войска, кроме того, ВСУ вырыли ров, чтобы белорусская армия «не наступала». Военный эксперт напомнил, что у Минска нет таких планов.

«Риск, безусловно, высок, потому что если Зеленский отправит в Белоруссию свои беспилотники, если эти беспилотники произведут удары по мирным людям в Белоруссии, то, безусловно, белорусы вынуждены будут отвечать», — сказал Литовкин.

19 июня Зеленский дал президенту Белоруссии Александру Лукашенко неделю на то, чтобы он отвел от границы с Украиной технику, которая якобы помогает корректировать российские удары по объектам на Украине. В противном случае Зеленский пригрозил сделать это силами ВСУ. 
 
Накануне украинский лидер заявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии, которые якобы использовались для корректировки ударов по его стране, прекратили работу.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Зеленский угрожает Белоруссии.

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