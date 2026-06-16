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Британия введет санкции против газовозов с российским СПГ. В список попадут более 600 судов

Стармер анонсировал новые санкции Британии против танкеров с российским СПГ
Российский танкер «Анатолий Колодкин»
Norlys Perez/Reuters

Великобритания введет новый пакет санкций против России, в который впервые войдут суда, перевозящие российский сжиженный природный газ. Новые меры также затронут «теневой флот» и финансовые сети, которые, по версии Лондона, используются для обхода западных ограничений.

Великобритания включит газовозы для перевозки российского сжиженного природного газа в новый пакет санкций против России, сообщает британское правительство.

Новые меры объявят 16 июня на полях саммита G7. Лондон заявил, что станет первым, кто введет ограничения против таких судов.

Газовозы вошли в пакет

В публикации на сайте британского правительства говорится, что Лондон рассчитывает стать первым, кто введет ограничения против нескольких судов, перевозящих российский СПГ.

Новые меры должны быть объявлены 16 июня на полях саммита G7. В британском правительстве заявили, что санкционный пакет охватит несколько направлений. Среди них названы суда, связанные с «теневым флотом», «финансовые сети для обхода западных санкций», а также структуры, которые, по версии Лондона, помогают России получать западные технологии для военных нужд.

В заявлении также говорится, что после нового пакета число судов, связанных с «теневым флотом» и российским СПГ, против которых Великобритания ввела санкции, должно превысить 600. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что Лондон таким образом «усиливает давление на Россию» и «пытается ограничить доходы, которые Москва получает от энергетического экспорта».

Задержанный танкер в Ла-Манше

Незадолго до объявления нового санкционного пакета британские власти сообщали о задержании танкера Smyrtos, который Лондон связывает с российским «теневым флотом». Reuters сообщало, что 15 июня капитану судна предъявили обвинение в нарушении санкционного режима.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, он обвиняется в поставке или доставке запрещенной российской нефти и нефтепродуктов морским путем в третью страну.

Британские военные и правоохранители перехватили Smyrtos в Ла-Манше 14 июня. Судно шло под флагом Камеруна и уже находилось под санкциями. Агентство писало, что танкер был задержан, а его капитан предстанет перед судом Саутгемптона 16 июня.

Лондон уже расширял санкции

До июньского пакета Великобритания уже несколько раз расширяла санкции против России в мае. 5 мая Лондон объявил ограничения против 35 физических и юридических лиц. В британском правительстве заявили, что меры касались сетей, которые, по версии Лондона, используют мигрантов, а также структур, связанных с производством российских беспилотников.

Британские власти утверждают, что эти программы вербуют иностранных граждан и направляют их на работу в особую экономическую зону «Алабуга» в Татарстане, где производится военная техника.

19 мая Великобритания также опубликовала поправки к санкционному режиму против России. Изменения включали ограничения на морскую перевозку российского СПГ, новые меры в отношении нефтепродуктов, произведенных из российской нефти за пределами России, а также дополнительные ограничения в судоходном секторе. Запреты на морскую перевозку российского СПГ распространяются как на маршруты из России в третьи страны, так и на перевозки между третьими странами.

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