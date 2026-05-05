Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания расширила санкции в отношении Российской Федерации на 18 позиций. Об этом сообщается на сайте британского министерства финансов.

Королевство включило в черный список восемь компаний и десять физических лиц. В частности, под ограничениями оказались несколько сотрудников программы «Алабуга Старт», ряд компаний и граждане России, Белоруссии и Франции.

После начала специальной военной операции России на Украине Запад ввел масштабные санкции против Москвы. Нарушение логистических цепочек привело к резкому росту цен на топливо и продовольствие, в том числе в странах Европы и США. В России неоднократно заявляли, что страна успешно справляется с санкционным давлением, а на Западе не хватает мужества признать провал ограничительных мер против РФ.

В марте председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщал, что в отношении России ведено беспрецедентное количество санкций — 31507.

Ранее российский миллиардер подал иск к правительству Великобритании.

 
