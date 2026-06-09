ВСУ атаковали мост между Крымом и Херсонской областью. Военная операция, день 1567-й

🔴 Силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Расчеты САУ «Мста-С» 6-й гвардейской общевойсковой армии группы «Север» уничтожили «Краснополем» семь позиций с солдатами ВСУ в Харьковской области, сообщает ТАСС.
Силы ПВО уничтожили БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Свыше 40 жителей РФ погибли при ударах со стороны ВСУ за неделю, более 230 человек, включая 18 детей, получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль в селе Доброе Шебекинского округа Белгородской области, осколочные ранения голени получил мужчина, сообщили в оперштабе региона.
Чонгарский мост на границе Херсонской области и Крыма повторно поврежден из-за ночного удара украинских дронов. Движение по мосту перекрыто, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили более 20 беспилотников на подлете к Чонгарскому мосту в Херсонской области, поврежденному дронами ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту «Жуковский», сообщила Росавиация. Ранее Сергей Собянин сообщал об уничтожении БПЛА, летевшего на Москву.
🔴 Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 140 украинских дронов.
Сегодня 1567-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.