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ВСУ атаковали мост между Крымом и Херсонской областью. Военная операция, день 1567-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1567-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости

Силы ПВО сбили за ночь 140 украинских ударных беспилотников, сообщили в Минобороны России. В результате атаки БПЛА поврежден Чонгарский мост на границе Херсонской области и Крыма, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Также дроны летели в сторону Москвы, временные ограничения введены в аэропорту Жуковский. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
9:49

9:30

🔴 Силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

9:19

Расчеты САУ «Мста-С» 6-й гвардейской общевойсковой армии группы «Север» уничтожили «Краснополем» семь позиций с солдатами ВСУ в Харьковской области, сообщает ТАСС.

9:04

Силы ПВО уничтожили БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

9:00

Свыше 40 жителей РФ погибли при ударах со стороны ВСУ за неделю, более 230 человек, включая 18 детей, получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

8:45

FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль в селе Доброе Шебекинского округа Белгородской области, осколочные ранения голени получил мужчина, сообщили в оперштабе региона.

8:26

Чонгарский мост на границе Херсонской области и Крыма повторно поврежден из-за ночного удара украинских дронов. Движение по мосту перекрыто, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

8:10

Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили более 20 беспилотников на подлете к Чонгарскому мосту в Херсонской области, поврежденному дронами ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

8:05

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту «Жуковский», сообщила Росавиация. Ранее Сергей Собянин сообщал об уничтожении БПЛА, летевшего на Москву.

8:01

🔴 Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 140 украинских дронов.

8:00

Сегодня 1567-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
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