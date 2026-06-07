Китай начал специальную морскую операцию к востоку от Тайваня

В Китае заявили о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Как сообщает источник, решение было принято в ответ на переговоры между Японией и Филиппинами.

«Министерство транспорта организовало (...) проведение специальной операции по обеспечению морского движения в восточных водах острова Тайвань», — говорится в сообщении.

В конце мая официальный представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Го Цзякунь заявил, что воссоединение Китая является непреодолимой тенденцией, оно отражает волю международного сообщества.

До этого было опубликовано совместное заявление России и КНР, в котором Российская Федерация подтвердила свою приверженность принципу «одного Китая». То есть, по мнению Москвы Тайвань является неотъемлемой частью Китая.

Ранее в США выразили беспокойство насчет вторжения Китая на Тайвань.