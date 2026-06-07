Политолог оценил последствия операции КНР в водах около Тайваня

Политолог Перенджиев: операция Китая в районе Тайваня не приведет к конфликту

Операция Китая в водах к востоку от Тайваня не приведет к военному конфликту. Такое мнение высказал политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru.

По мнению политолога, Пекин своими действиями дает понять Японии и Филиппинам, что он будет отстаивать свои интересы.

«Я уверен, что здесь не произойдет каких-то серьезных столкновений», — сказал Перенджиев.

Китай, считает он, не настроен на начало боевых действий, а США не пойдут на столкновение с КНР, понимая, «что это закончится для них фиаско», добавил доцент.

Ночью китайское агентство Xinhua сообщило, что Китай начал специальную морскую операцию к востоку от Тайваня в ответ на переговоры между Японией и Филиппинами о делимитации морских границ (своих исключительных экономических зон и континентального шельфа) в водах к востоку от Тайваня.

Ранее МИД КНР заявил, что тенденция на воссоединение Китая отражает волю мирового сообщества.