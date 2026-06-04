«Мы им больше не верим». Помогут ли трехсторонние переговоры с европейцами закончить СВО к зиме

Европейские страны не хотят бездействовать в вопросе урегулирования конфликта на Украине, а потому решили активизироваться, считает представитель МИД России Мария Захарова. Издание Bloomberg сообщило, что три главных европейских союзника Киева рассматривают возможность трехсторонних переговоров с участием России и Украины для завершения конфликта к зиме 2026 года. Получится ли у европейцев заменить США и почему для Европы важно окончить конфликт к зиме — в материале «Газеты.Ru».

Западноевропейские страны осознают свою ошибку, связанную с бездействием в урегулировании конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в Европе видят активность США и понимают, что «попали в абсолютный просак» с пассивной позицией.

«Пытаются наверстать упущенное, впрыгнуть в уходящий поезд и делают это так неуклюже, и так откровенно цинично лгут», — сказала Захарова.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что группа ключевых европейских союзников Украины совместно с Киевом разрабатывает планы по вовлечению России в переговоры о прекращении конфликта. При этом европейские страны не хотят оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он принял стратегию, с которой не согласен.

Согласно информации источников, знакомых с ситуацией, представители трех крупнейших экономик Европы — Германии, Франции и Великобритании — обсуждали возможность проведения переговоров для завершения конфликта к зиме этого года.

Поздно вечером в среду Зеленский заявил, что он обсудил «совместную дипломатию с Европой» в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Европе определенно нужен свой голос, своя позиция и свой вклад во все дипломатические усилия, которые могут помочь положить конец войне», — написал Зеленский в сообщении на платформе X.

Верим или не верим

В Москве к планам Германии, Франции и Великобритании об организации новых трехсторонних переговоров между Россией и Украиной отнеслись с долей скептицизма. Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила «Газете.Ru», что это лишь попытка Европы «заскочить в убегающий поезд».



«В Европе понимают, что если Украина договорится о мирном урегулировании, их роли не будет там, поэтому они всячески хотят находиться в переговорном процессе», — пояснила парламентарий.

Журова считает, что России следует занять выжидательную позицию и посмотреть на конкретные действия главных европейских союзников Киева в этом вопросе.

Инициативы европейских стран по урегулированию на Украине лишь подтверждают их прямую вовлеченность в боевые действия на стороне Киева, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.

По его словам, любое обсуждение «планов» и «мер» со стороны Парижа, Лондона или Берлина лицемерно, пока продолжается поставка вооружений Украине.

«То, что предлагают эти европейские страны, они тем самым подтверждают, что вовлечены в этот конфликт на стороне Украины. То есть, по сути, являются участниками конфликта. Разрабатывать какие-то планы, какие-то меры... Вы просто прекратите поставлять летальное оружие, прекратите помогать и совершать террористические акты — и Украина очень быстро сама придет к необходимости сесть за стол переговоров», — подчеркнул сенатор.

Парламентарий отметил, что заявления о мирных переговорах на фоне продолжающейся военной поддержки Киева — повторение «сценария минских соглашений».

«Пока эта помощь продолжается, а с другой стороны, лицемерно говорится о начале переговоров, мы понимаем, что это обычная затяжка времени. То есть тянуть длительный переговорный процесс, перемирие, потом опять переговоры. А за эти год-два опять пополнить свои и украинские арсеналы и продолжить войну с нашей страной. Мы европейцам больше не верим», — заключил Джабаров.

Замена США

По данным Bloomberg, европейские страны решили попытаться заменить Соединенные Штаты в качестве третьей стороны переговоров, пока Вашингтон занят конфликтом на Ближнем Востоке.

«На фоне тупиковой ситуации на поле боя, три страны видят возможность потенциально привлечь президента России за стол переговоров, и выступить вместо Штатов в качестве третьей стороны», — говорится в материале.

Совершенно логично, что на фоне паузы в переговорном процессе, вызванной переключением внимания США на иранский кризис, Евросоюз пытается предложить свои идеи, однако пока что они ни разу не совпадали с условиями Москвы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Сейчас идут разговоры о том, что Европа должна как-то возобновить переговорный процесс между Россией и Украиной. В свете того, что США полностью переключились на иранский кризис и Ормуз, Трампу сейчас явно не до этого — он уже неоднократно это заявлял. Возникла пауза в переговорном процессе, которая многим не нравится», — пояснил политолог.

Он предостерег от излишнего воодушевления по поводу этих предложений, так как участившиеся закрытые встречи европейских лидеров пока не приводят к появлению реальных мирных инициатив.

«Сейчас стало больше каких-то эмоциональных рассуждений о том, что очередная встреча — Франция, Германия, Великобритания — собираются кулуарно для обсуждения нового плана мирных переговоров. Такие встречи происходят достаточно часто, но точно сказать, что там обсуждается, какие делаются предположения или прогнозы, нельзя — никакой информации не появляется. Так что я бы не стал относиться к этой информации с чрезмерным энтузиазмом», — отметил эксперт.

Топорнин отметил, что пауза в переговорном процессе принесла с собой интенсификацию действий на поле боя.

«На данный момент, мне кажется, позиции сторон еще более разошлись. Наблюдается интенсификация военных действий, стороны обмениваются еще более жесткими заявлениями, чем раньше, а Европа как поддерживала Киев, так и продолжает поддерживать, даже больше. Речь уже идет о совместных промышленных производствах беспилотных летательных систем. Так что я не вижу, чтобы какие-то новые переговоры увенчались успехом, особенно с участием европейцев» , — резюмировал Топорнин.

Европейские страны хотят «покрасоваться» перед собственными избирателями, выступив в роли миротворцев, и эти предложения никак не связаны с реальным желанием заключить мир. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.

«Европейские союзники Киева поставили себе задачу на летний период — реализовать все наработки по ракетно-дроновым атакам, чтобы создать у своих избирателей ложное впечатление о превосходстве на поле боя. А потом показать, что они якобы выступают миротворцами, подготавливая какие-то ненужные инициативы», — сказал экс-нардеп.

По словам эксперта, сам факт возможного начала переговоров между Россией и Европой, независимо от их результатов, уже будет рассматриваться в Брюсселе как большой успех.

«Европейские политики многократно говорили, что их цель — быть за столом переговоров. Если они за этим столом окажутся, то, естественно, они это продадут как свою очередную победу», — заявил Килинкаров.

Успеем ли к зиме

Одной из главных целей, которую преследуют европейские союзники Киева — закончить конфликт к предстоящей зиме. Подобные сроки неоднократно называл и сам Владимир Зеленский, и многие политики из его окружения.

Так, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что соглашение о прекращении конфликта к зиме — это «реалистичный» результат.

«Это указание президента: попытаться закончить эту войну как можно скорее… предпочтительно до зимы. На мой взгляд, это абсолютно правильно, своевременно и реалистично», — сказал он в понедельник.

Позже госсекретарь Марко Рубио во время выступления в сенате США выразил обеспокоенность из-за будущей зимы на Украине. По словам дипломата, в прошлом году она была суровой, а в этом году все может оказаться еще хуже.

«Есть основания полагать, что в этом году она может оказаться столь же суровой, особенно с учетом неспособности Украины генерировать энергию», — заявил американский политик.

Участившиеся удары по объектам украинской инфраструктуры делают предстоящую зиму критической для гражданского населения, отметил политолог Николай Топорнин. По его мнению, именно это подталкивает Киев к активным поискам переговорного решения до наступления холодов.

«Сейчас пошли удары по различным структурным объектам. Подвергаются атакам и Киев, и Харьков, и Днепр, и другие ключевые города. Бьют по промышленным предприятиям, по объектам, которые обслуживают ВПК. Но эти же объекты, например энергетические, те же тепловые станции, обслуживают не только ВПК. Очевидно, что если такими темпами будут продолжаться боевые действия, то к декабрю энергетическая инфраструктура может прийти в негодность», — отметил эксперт.

Видимо, сейчас в Европе прогнозируют большие сложности для Украины предстоящей зимой, но на взгляд эксперта, это совершенно нереалистичные сроки.

«Переговорного процесса нет, никто ни о чем не говорит, наоборот, можно свидетельствовать только об интенсификации военных действий», — подчеркнул политолог.