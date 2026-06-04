Германия, Франция и Великобритания хотят привлечь Путина к переговорам с Украиной. А США готовят новые санкции

Европейские страны активизировали обсуждение возможных путей политического урегулирования конфликта на Украине на фоне продолжающихся боевых действий и отсутствия прогресса в переговорах при посредничестве США. Берлин, Париж и Лондон рассматривают различные дипломатические сценарии совместно с Киевом. Одной из ключевых задач союзники считают создание условий для прямого переговорного процесса с участием России.

Группа ключевых европейских союзников Украины разрабатывает совместно с Киевом планы по вовлечению России в переговоры о прекращении конфликта, поскольку они видят изменение ситуации, укрепляющее позиции президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, представители Германии, Франции и Великобритании обсуждали возможность проведения переговоров с участием обеих сторон.

В условиях зашедших в тупик переговоров при посредничестве США и «растущих потерь российских войск на фоне патовой ситуации на поле боя», Берлин, Париж и Лондон видят возможность привлечь президента России Владимира Путина за стол переговоров, пишет Bloomberg. Давление на Кремль усиливается тем, отмечает агентство, что украинские войска «добиваются все больших успехов в нанесении ударов беспилотниками вглубь территории России», а также якобы наблюдаются разногласия «на самом высоком уровне в Москве».

Кроме того, начав переговоры сейчас, союзники стремятся избежать еще одной тяжелой для Украины зимы.

Источники подчеркнули, что окончательное решение, следует ли продолжать попытки переговоров с Россией, остается за Зеленским, и что европейские страны не будут оказывать давление на президента Украины. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как ожидается, в ближайшие дни проведет переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Владимир Зеленский в последнее время неоднократно заявлял, что Украине срочно необходимы дополнительные системы ПВО и снаряды Patriot и другие средства противовоздушной обороны. В прошлом месяце он говорил, что Европа должна попытаться занять свою нишу в переговорах, которые до сих пор в основном возглавляли США. Президент Украины неоднократно призывал союзников усилить давление на Москву.

Критики идеи переговоров с Россией, в том числе некоторые официальные лица из стран так называемой группы E3 (Германия, Франция, Великобритания), утверждают, что сейчас не время для переговоров с Москвой. Они считают, что Путин «не проявляет никаких признаков серьезности намерений и продолжает выдвигать максималистские требования», в том числе требование об уступке Украиной незанятых территорий. Союзникам Киева следует, напротив, воспользоваться этим моментом, чтобы предоставить Зеленскому необходимое оружие и еще больше усилить давление на Кремль путем дальнейшего ужесточения санкций, считают они.

Те же люди призывают страны E3 сотрудничать с США, чтобы посадить Россию за стол переговоров, «поскольку проблема находится в Москве, а не в Киеве».

Новые санкции против России

А администрация президента США Дональда Трампа в это время участвует в доработке подготовленного в сенате законопроекта о введении новых санкций против России, сообщил на слушаниях в сенате госсекретарь Марко Рубио. По его словам, юристы Белого дома совместно с профильными ведомствами взаимодействуют с командой сенатора Линдси Грэма, обсуждая содержание документа и предлагая корректировки по отдельным положениям.

Рубио отметил, что работа над новыми антироссийскими санкциями ведется с одобрения президента.

Глава Госдепартамента уточнил, что сейчас законопроект находится на стадии согласования окончательных формулировок. Он также заявил, что поддерживает использование дополнительных санкционных механизмов в отношении России.

Сам Линдси Грэм сообщил, что сенат находится «очень близко» к принятию документа, который позволит главе государства вводить новые ограничительные меры против Москвы. По словам сенатора, инициатива пользуется широкой поддержкой представителей обеих партий и получает голоса как республиканцев, так и демократов.