Путин предупредил об экономических последствиях выхода Армении из ЕАЭС

Путин: ВВП Армении потеряет 14% в случае вступления в ЕС
В случае выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Армения может потерять порядка 14% ВВП из-за отмены льгот, а также лишится доступа к соглашениям о свободной торговле. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

Он обратил внимание на то, что Армения получает от России не только низкие цены на энергоносители, но другие преференции, которые республика в случае выхода из союза тоже может утратить.

В частности, Путин поинтересовался, кому Армения будет поставлять агропродукцию, если выйдет из ЕАЭС, потому что в таком случае Россия не сможет закупать ее, поскольку фитосанитарные нормы в ЕАЭС гораздо более жесткие, чем в Евросоюзе.

Кроме того, для граждан Армении выход из союза станет ударом, поскольку к ним начнут действовать действовать обычные требования, как к мигрантам, предупредил он. Вырастут тарифы на железнодорожные перевозки между странами.

Путин добавил, что сейчас происходящее в Ереване похоже на кризис на Украине в 2014 году.

Ранее Россельхознадзор усомнился в качестве сельхозпродукции из Армении.

 
