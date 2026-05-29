Украина заявила в ООН, что в Старобельске погибли «не дети». Что ответила Россия

Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал выступление украинского коллеги Андрея Мельника на заседании Совбеза. Представитель Киева назвал сообщения Москвы об ударе ВСУ по общежитию Старобельского колледжа «фейком», заявив, что в результате атаки беспилотника погибли «не дети, а взрослые люди», несмотря на то что среди пострадавших были подростки. Российский дипломат указал, что Мельник предпринял жалкую попытку оправдать произошедшее, и отметил, что «на воре и шапка горит». Небензя также вновь обвинил страны Запада в причастности к удару.

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в своем выступлении на Совете Безопасности попытался оправдать удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию Старобельского колледжа в ЛНР 22 мая. Об этом заявил постпред РФ Василий Небензя.

Российский дипломат прокомментировал выступление украинского коллеги пословицей «на воре и шапка горит» и подчеркнул, что Мельника переполняли сарказм и ирония.

«Все это выглядело как достаточно жалкая попытка оправдать то, что произошло в ночь на 22 мая в Старобельске. Обратите внимание: украинский постпред не отрицал того, что там погибли люди, но его аргумент был в том, что это были не дети, это были взрослые люди. Это совсем другое дело, не правда ли?»

— сказал Небензя.

Он также назвал «находящимися за гранью» слова Мельника о том, что история с сожжением 45 человек в Одессе 2 мая 2014 года якобы является «сфабрикованным нарративом». Российский дипломат констатировал, что не состоит в прямой переписке с коллегой, однако выразил готовность направить ему письмо, в котором изложит факты о том, что реально произошло в Старобельске. Если же Мельник не готов принять письмо, Небензя пообещал «сделать так, что оно до него дойдет другими путями — через механизмы, которые предусмотрены как в Совете Безопасности, так и в Генеральной Ассамблее».

Кроме того, в своем выступлении Небензя напомнил, что на прошлом заседании Совбеза ООН по теме трагедии в Старобельске ряд его членов «позволил себе бессовестно ссылаться на отсутствие информации».

«Особенно поражает лицемерие и циничная реакция делегаций европейских стран, которые обычно мгновенно выступают с обвинениями в адрес России, когда им это политически удобно, но в данном случае предпочли фактически не заметить трагедию и возложить ответственность на Москву», — добавил постпред.

По словам дипломата, такая позиция не удивила Россию, поскольку кровь погибших в Старобельске детей находится в том числе и на руках европейцев, поддерживающих Киев деньгами, разведданными, оружием и боеприпасами. Также Небензя напомнил, что массированный ответный удар России 24 мая наносился исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Выступление Мельника

В своем выступлении, вызывавшем критику Небензи, Мельник назвал заявления Москвы по факту удара ВСУ по общежитию «фейковой легендой о Старобельске», которая будто бы «разваливается под тяжестью собственных противоречий». По его словам, в опубликованном Россией списке 21 погибшего все жертвы являются совершеннолетними, что, по его мнению, противоречит словам Москвы об украинской атаке на детей. При этом постпред Киева умолчал, что среди 44 пострадавших оказались подростки , не достигшие 18 лет.

Мельник попытался обвинить Россию в «эксплуатации прав детей и злоупотреблении институтами ООН».

По его словам, Москва якобы пытается «придумать и сконструировать новый нарратив о себе как о жертве» для оправдания нанесения ударов по Украине.

Также он вновь заявил, будто ВСУ «никогда не атакуют гражданских».

Другие заявления

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ответные удары России по Киеву в ночь на 24 мая указывают на наступление в украинском конфликте критического момента.Он призвал к немедленной деэскалации и полному прекращению огня, выразив мнение, что дальнейшее усиление интенсивности боевых действий может привести к непредсказуемым последствиям.

Постпред США при ООН Тэмми Брюс назвала удары по Украине «непонятной» и «опасной» эскалацией конфликта. По ее мнению, Москва якобы «пренебрегает» гарантиями защиты дипломатических объектов и персонала. При этом перед ударом МИД России выпустил уведомление с рекомендацией различным странам вывести свои дипмиссии из Киева. Также Брюс осудила атаки ВС РФ по целям в Киеве и в других регионах Украины, хотя ранее она не осуждала удар ВСУ по общежитию в Старобельске, ограничившись стандартными призывами к прекращению огня.

Также постпред США утверждает, что ответные удары России по Украине якобы подрывают перспективы проведения мирных переговоров. Небензя в своей речи отметил, что удары по Старобельскому колледжу показали отсутствие у Киева и его спонсоров стремления к диалогу для урегулирования конфликта.