Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика
ТВЗ

«Мы же должны быть готовы». Россия и Белоруссия начали ядерные учения

В Белоруссии стартовали совместные с РФ учения частей боевого применения ЯО
Учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии, 2024 год
Министерство обороны РФ

В Белоруссии стартовали учения подразделений, связанных с применением ядерного оружия, с участием ракетных войск и авиации и во взаимодействии с Россией. В минобороны республики подчеркивают, что это плановая подготовка, которая не направлена против других стран. При этом в Киеве уже не раз высказали опасения о возможной эскалации и вовлечении Минска в конфликт. Что известно о маневрах и реакции на них — в материале «Газеты.Ru».

«Это знает весь мир»

В Белоруссии началась тренировка подразделений, задействованных в боевом применении ядерного оружия, сообщила пресс-служба минобороны республики. К учениям привлекли части ракетных войск и авиации, мероприятия проходят во взаимодействии с российской стороной.

«В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению», — уточнили в министерстве.

По данным ведомства, учения направлены на повышение уровня подготовки личного состава и проверку готовности вооружения, военной и специальной техники. Особое внимание уделят отработке боевого применения из неподготовленных районов по всей территории страны, включая скрытное перемещение, дальние переброски и расчеты применения сил и средств.

В минобороны подчеркнули, что речь идет о плановом мероприятии в рамках Союзного государства, которое не направлено против третьих стран и не угрожает безопасности в регионе.

В апреле президент Александр Лукашенко заявил, что использование ядерного оружия Россией для защиты Белоруссии рассматривается как известный всему миру фактор. По словам главы государства, он поддерживает контакты с людьми из окружения президента США Дональда Трампа и считает, что Вашингтон не планирует нападение на Белоруссию. При этом Лукашенко отметил, что наличие тактического ядерного оружия — это элемент сдерживания.

«Даже если американцы захотят с нами воевать <...> То они будут воевать с территорией Балтийских государств, с Польшей и так далее. Ну как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир и кого-то пугать. Да нет, это фактор нашей защиты, нашей безопасности», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия остается ключевым союзником России, и Москва не допустит утраты такого партнерства. По его словам, российская сторона прямо заявляла о готовности использовать весь арсенал для защиты союзника, и «это знает весь мир». Вооруженные силы Белоруссии проведут точечную мобилизацию отдельных подразделений для повышения их готовности, добавил Лукашенко.

«Как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части, для того чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что Минск выступает за мирное урегулирование, однако армия должна быть готова к возможным боевым действиям.

Реакция Украины

На фоне учений и заявлений Минска в Киеве заговорили о риске расширения конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы рассматривает возможность атак с территории Белоруссии — как в направлении северных регионов Украины, так и против одной из стран НАТО.

«Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и север от территории Белоруссии — либо против Черниговско-Киевского направления на Украине, либо против одной из стран НАТО», — написал он.

По словам Зеленского, украинская сторона усиливает это направление и готовит план реагирования, который должен быть рассмотрен на ставке. Ранее, как сообщало агентство Bloomberg, он также предупреждал европейских лидеров о возможном наступлении российских войск и просил ускорить поставки систем ПВО.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире своего YouTube-канала двумя днями ранее заявил, что Белоруссия может вступить в конфликт.

«Если Белоруссия на нас нападет, туда столько всего полетит и столько будет разрушено, что «мама не горюй». И это может серьезно расшатать Белоруссию», — отметил Кулеба, добавив, что, по его мнению, сейчас ключевой вопрос — в направлении возможного удара и сроках.

Что говорят в России

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заверил, что учения в Белоруссии не связаны с подготовкой к каким-либо конкретным событиям. По его словам, такие тренировки носят плановый характер и необходимы для поддержания боеспособности армии.

«Тренировки и учения вооруженных сил всегда плановые. Если вооруженные силы не будут учиться и тренироваться, они не будут ни к чему способны. Таких оснований, что вот это накануне чего-то, нет. Это просто плановая тренировка, и они должны быть как можно чаще. А эти — боевого применения ядерного оружия — тем более должны быть всегда. Трамп непредсказуем, Израиль непредсказуем. А если они нанесут удар ядерный даже вот по Ирану? Мы же должны быть готовы к каким-то ответным действиям», — отметил он.

В Кремле также прокомментировали заявления Киева о якобы возможных атаках с территории Белоруссии. Как отметил Дмитрий Песков, подобные высказывания — это попытка нагнетания напряженности и продолжения конфликта. По его словам, Белоруссия остается союзником России, но при этом является суверенным государством.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!