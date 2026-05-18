«Мы же должны быть готовы». Россия и Белоруссия начали ядерные учения

В Белоруссии стартовали учения подразделений, связанных с применением ядерного оружия, с участием ракетных войск и авиации и во взаимодействии с Россией. В минобороны республики подчеркивают, что это плановая подготовка, которая не направлена против других стран. При этом в Киеве уже не раз высказали опасения о возможной эскалации и вовлечении Минска в конфликт. Что известно о маневрах и реакции на них — в материале «Газеты.Ru».

«Это знает весь мир»

В Белоруссии началась тренировка подразделений, задействованных в боевом применении ядерного оружия, сообщила пресс-служба минобороны республики. К учениям привлекли части ракетных войск и авиации, мероприятия проходят во взаимодействии с российской стороной.

«В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению», — уточнили в министерстве.

По данным ведомства, учения направлены на повышение уровня подготовки личного состава и проверку готовности вооружения, военной и специальной техники. Особое внимание уделят отработке боевого применения из неподготовленных районов по всей территории страны, включая скрытное перемещение, дальние переброски и расчеты применения сил и средств .

В минобороны подчеркнули, что речь идет о плановом мероприятии в рамках Союзного государства, которое не направлено против третьих стран и не угрожает безопасности в регионе.

В апреле президент Александр Лукашенко заявил, что использование ядерного оружия Россией для защиты Белоруссии рассматривается как известный всему миру фактор. По словам главы государства, он поддерживает контакты с людьми из окружения президента США Дональда Трампа и считает, что Вашингтон не планирует нападение на Белоруссию. При этом Лукашенко отметил, что наличие тактического ядерного оружия — это элемент сдерживания.

«Даже если американцы захотят с нами воевать <...> То они будут воевать с территорией Балтийских государств, с Польшей и так далее. Ну как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир и кого-то пугать. Да нет, это фактор нашей защиты, нашей безопасности», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия остается ключевым союзником России, и Москва не допустит утраты такого партнерства. По его словам, российская сторона прямо заявляла о готовности использовать весь арсенал для защиты союзника, и «это знает весь мир». Вооруженные силы Белоруссии проведут точечную мобилизацию отдельных подразделений для повышения их готовности, добавил Лукашенко.

«Как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части, для того чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что Минск выступает за мирное урегулирование, однако армия должна быть готова к возможным боевым действиям.

Реакция Украины

На фоне учений и заявлений Минска в Киеве заговорили о риске расширения конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы рассматривает возможность атак с территории Белоруссии — как в направлении северных регионов Украины, так и против одной из стран НАТО.

«Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и север от территории Белоруссии — либо против Черниговско-Киевского направления на Украине, либо против одной из стран НАТО», — написал он.

По словам Зеленского, украинская сторона усиливает это направление и готовит план реагирования, который должен быть рассмотрен на ставке. Ранее, как сообщало агентство Bloomberg, он также предупреждал европейских лидеров о возможном наступлении российских войск и просил ускорить поставки систем ПВО.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире своего YouTube-канала двумя днями ранее заявил, что Белоруссия может вступить в конфликт.

«Если Белоруссия на нас нападет, туда столько всего полетит и столько будет разрушено, что «мама не горюй». И это может серьезно расшатать Белоруссию», — отметил Кулеба, добавив, что, по его мнению, сейчас ключевой вопрос — в направлении возможного удара и сроках.

Что говорят в России

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заверил, что учения в Белоруссии не связаны с подготовкой к каким-либо конкретным событиям. По его словам, такие тренировки носят плановый характер и необходимы для поддержания боеспособности армии.

«Тренировки и учения вооруженных сил всегда плановые. Если вооруженные силы не будут учиться и тренироваться, они не будут ни к чему способны. Таких оснований, что вот это накануне чего-то, нет. Это просто плановая тренировка, и они должны быть как можно чаще. А эти — боевого применения ядерного оружия — тем более должны быть всегда. Трамп непредсказуем, Израиль непредсказуем. А если они нанесут удар ядерный даже вот по Ирану? Мы же должны быть готовы к каким-то ответным действиям», — отметил он.

В Кремле также прокомментировали заявления Киева о якобы возможных атаках с территории Белоруссии. Как отметил Дмитрий Песков, подобные высказывания — это попытка нагнетания напряженности и продолжения конфликта. По его словам, Белоруссия остается союзником России, но при этом является суверенным государством.