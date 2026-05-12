Лукашенко заявил о подготовке белорусской армии к войне

Лукашенко: Белоруссия будет мобилизовывать части для подготовки их к войне
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Белоруссии начнут точечную мобилизацию отдельных подразделений для подготовки их к войне. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

«Как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части, для того чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать», — сказал он.

Президент отметил, что Минск выступает за мирное урегулирование конфликтов, однако белорусская армия должна быть готова к ведению боевых действий.

11 мая Лукашенко заявил, что недавние конфликты показывают, что «без наземной операции никуда», и поэтому Белоруссия должна быть к ней готова. По его словам, в случае военного конфликта нельзя будет вести его без «фундаментального оружия», которым должен владеть белорусский солдат. Он отметил, что для подготовки к войне нужно учитывать особенности территории Белоруссии и «приобретать и создавать» то оружие, которое нужно стране.

Ранее в Белоруссии предостерегли Европу от размещения войск у границ.

 
