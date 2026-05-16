Бывший глава МИД Украины пригрозил Белоруссии ударом

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире своего YouTube-канала, что Белоруссия якобы собирается вступить в украинский конфликт.

«Если Белоруссия на нас нападет, туда столько всего полетит и столько будет разрушено, что «мама не горюй». И это может серьезно расшатать Белоруссию», — сказал он.

Кроме того, Кулеба считает, что в настоящее время есть только два вопроса: в каком направлении выдвинутся белорусские войска и в какие сроки.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Россия планирует атаковать страну НАТО с территории Белоруссии. По его словам, Киев продолжает фиксировать попытки Москвы больше втянуть Минск в конфликт в республике.

Президент добавил, что Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и север от территории Белоруссии – либо против Черниговско-Киевского направления на Украине, либо против одной из стран НАТО.

Ранее Зеленский заявил о подготовке России к ударам по центрам принятия решений.