Украина пытается втянуть ЕС в переговоры с Россией

Украина хочет, чтобы Европа помогла возобновить мирные переговоры с Россией. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью Politico.

Дипломат предположил, что Европе понадобится новая роль в усилиях Украины по установлению мира.

«Возможно, мы попытаемся добиться так называемого перемирия по аэропортам», — сказал Сибига в кулуарах встречи глав МИД стран — членов Европейского союза в Брюсселе.

Министр добавил, что президент Украины Владимир Зеленский уже обсуждал эту инициативу с некоторыми европейскими лидерами. При этом Сибига уточнил, что Киев не просит Европу заменить США в мирных переговорах. По словам дипломата, помощь со стороны европейцев должна стать дополнительным направлением, а не заменой или альтернативой.

12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в переговорах Евросоюза с Россией могут участвовать любые представители ЕС и главным является наличие политического желания возобновить диалог.

