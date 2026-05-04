«Вложили памятку»: премьер Чехии рассказал, как от него требовали надавить на Казахстан из-за России

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что МИД предлагал ему надавить на Казахстан с требованием сократить связи с Россией и Китаем, однако, по его оценке, такая линия уже нанесла ущерб экономике страны. Он связал ухудшение отношений с ключевыми партнерами с прежним внешнеполитическим курсом Праги. Почему вопрос отношений с Казахстаном оказался в центре политической дискуссии — в материале «Газеты.Ru».

«Ужасный позор за границей»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что МИД однажды подготовил для него рекомендацию надавить на Казахстан и потребовать от Астаны сократить контакты с Россией и Китаем. По словам политика, такая постановка вопроса его поразила.

«Я был просто поражен... Они вложили мне памятку, которую подготовил МИД, где написали, что я должен призвать Казахстан ограничить отношения с Россией и Китаем. Потрясающе», — сказал Бабиш в эфире TV Nova.

Он не уточнил, кто именно передал ему эту позицию, но допустил, что за ней мог стоять бывший глава чешского МИД Ян Липавский. Премьера особенно возмутил подход прежней дипломатической команды.

«Липавского я вообще уже не хочу комментировать. Ужасный позор за границей. Когда слышишь, что нам говорят послы и вообще люди — он приехал туда умничать и поучать их, что им делать», — заявил глава чешского правительства.

Бабиш вспомнил эту историю в разговоре о состоянии отношений Чехии с Китаем. Он обвинил своих предшественников в том, что они, по его оценке, довели контакты с Пекином до одного из худших уровней среди стран ЕС и НАТО .

Разворот на Восток

Слова Бабиша прозвучали после его поездки в Астану 28–29 апреля. Там чешский премьер встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и главой правительства Олжасом Бектеновым, а главными темами стали торговля, энергетика и новые контракты.

Прага заинтересована в долгосрочных поставках казахстанской нефти и урана. Кроме того, чешская сторона рассчитывает на закупку Казахстаном 12 учебно-боевых самолетов L-39NG, которые выпускает компания Aero Vodochody.

Токаев назвал Чехию одним из важных торговых партнеров Казахстана в Евросоюзе и отметил, что у стран есть база для расширения связей.

«Наше политическое и экономическое сотрудничество имеет большие перспективы. Существует прочная основа для расширения связей во многих секторах», — сказал он.

В Казахстане, по его словам, работают более 190 компаний с чешским капиталом, среди них Škoda, Omnipol, Tatra, Excalibur Army и ZVVZ. Бабиш, в свою очередь, назвал Казахстан стратегическим партнером и отдельно выделил энергетику.

«Мы заинтересованы в укреплении сотрудничества в энергетическом секторе, особенно в обеспечении долгосрочных поставок нефти», — заявил чешский премьер.

Бабиш добавил, что Чехия готова поддержать упрощение визовых процедур для граждан Казахстана — как на двустороннем уровне, так и внутри ЕС.

Призыв к прямому диалогу

Еще в феврале Андрей Бабиш выступил за переговоры Европы с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что без прямого диалога невозможно добиться прекращения огня на Украине.

Как напомнил премьер Чехии, в ЕС все чаще звучат призывы к переговорам, однако реальные попытки контактов не раз вызывали критику. В частности, визиты уходящего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Киев, по словам Бабиша, были встречены осуждением.

Глава чешского правительства считает, что вести переговоры с Москвой должны представители ключевых стран Евросоюза. Он объяснил, что без этого говорить о прекращении огня невозможно.

В том же интервью Бабиш заявил, что шанс на мир между Россией и Украиной был упущен в 2022 году. По его мнению, стороны тогда подошли максимально близко к соглашению, однако процесс сорвали из-за внешнего вмешательства. Отдельно он возложил ответственность за срыв переговоров на бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.