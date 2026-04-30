Сергей Меликов покинет пост главы Дагестана. Кто возглавит регион вместо него?

Глава Дагестана Сергей Меликов покинет свой пост. Как рассказал президент РФ Владимир Путин, Меликов перейдет на другую должность. Вместо него регион может возглавить председатель Верховного суда республики Федор Щукин — президент уже поддержал его кандидатуру. Ранее СМИ писали о возможной отставке Меликова, однако глава республики опровергал эту информацию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов покинет свой пост и перейдет на другую должность. Об этом на встрече с представителями региона в Кремле заявил президент России Владимир Путин.

«У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше»,

— отметил российский лидер.

В начале апреля СМИ сообщали, что Меликов может досрочно покинуть свой пост. Это решение, как писали издания, было принято еще до масштабного наводнения в республике. Сам Меликов опроверг информацию об отставке, заявив, что что всецело занят работой по налаживанию жизни в регионе. В своем Telegram-канале глава республики писал, что в кабинетах, кулуарах, СМИ и социальных сетях «соревнуются в том, кто именно сейчас решился сгрести и бросить... больший ком грязи».

«2026 год — год, когда у меня заканчиваются полномочия главы. В соответствии со всеми конституционными позициями президент Российской Федерации будет представлять нашему парламенту трех кандидатов. Парламент из этих трех кандидатов будет кого-то избирать. Буду я в этом списке или не буду, вот говорю вам откровенно, — я не знаю. Если буду удостоен этой чести, буду рад, если не буду, ну, восприму, наверное, свой уход с поста главы как должное», — подчеркивал Меликов на встрече с журналистами 14 апреля.

Кто заменит Меликова?

Говоря о том, кто должен стать следующим главой Дагестана, Владимир Путин заявил, что региону необходим человек, который сможет решать поставленные задачи. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров предложил выдвинуть на пост главы республики председателя Верховного суда региона Федора Щукина. По словам Аскендерова, хоть Щукин и не родился в Дагестане, он «очень гармонично вписался в общество и, конечно, в профессиональную работу как вид власти». Президент РФ поддержал его кандидатуру.

«Он человек порядочный. Порядочный, последовательный, честный. И, без всякого сомнения, при решении текущих и перспективных вопросов будет исходить из интересов людей»,

— отметил российский лидер.

Федор Щукин родился в 1976 году в Нижегородской области. После окончания школы он получил юридическое образование в Нижегородском университете, а в 2002 году завершил обучение по специальности «Государственное и муниципальное управление». В разные годы Щукин работал мировым судьей, зампредседателем Нижегородского областного суда и председателем Семеновского районного суда. В 2024 году президент РФ назначил его председателем Верховного суда республики Дагестан сроком на шесть лет.

Новый глава правительства

Кроме этого, представители республики также предложили сменить главу правительства региона. На этой должности они видят заместителя полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Магомеда Рамазанова.

«Если вы считаете, что он показал себя неплохо в ходе работы по ликвидации стихийных бедствий [в Дагестане], то это человек деятельный. Он родом из Дагестана, в правоохранительных органах работал, сейчас работает на Дальнем Востоке, в целом везде с работой всегда справлялся», — отметил Путин.

«Ведомости» пишут, что Рамазанов — выходец из силовых структур, в открытых источниках информации о нем нет. Сейчас он занимает пост заместителя полпреда президента РФ в СКФО. В начале апреля Путин попросил Рамазанова «перебраться... в Дагестан», чтобы поучаствовать в работе правкомиссии по ликвидации последствий паводков. На фоне этого СМИ сообщали, что его рассматривают в качестве основного кандидата на пост главы Дагестана.