Израиль не принял «украденное украинское» зерно

Судно с зерном, из-за которого возникли разногласия в отношениях Израиля и Украины, покинуло Хайфский залив без захода в порт для разгрузки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Marine Traffic.

Отмечается, что судно покинуло бухту и взяло курс на юго-запад. Судно, которому не дали разгрузиться в Хайфе — Panormitis, которое, по данным украинских властей, перевозит российское зерно.

30 апреля израильский 12-й канал сообщил, что компания «Ценципер», один из крупнейших импортеров зерновых культур в Израиль, объявила о необходимой отсрочке разгрузки зерна с судна Panormitis. В компании отметили, что поставщику придется искать «альтернативное место» для разгрузки. Телеканал подчеркнул, что в основе этого решения — опасения импортеров в Израиле по поводу возможного введения Европейским союзом санкций против страны.

Спор между Украиной и Израилем начал разгораться после того, как 12 апреля в порту города Хайфы начали разгружать перевозящий зерно стоимостью €8,5 млн сухогруз «Абинск», который считают частью так называемого «теневого флота» России. По данным французской газеты Le Monde, судно вышло из порта Кавказ в Керченском проливе. 23 марта оно подошло к Хайфе, где три недели простояло на якоре, ожидая разрешения на вход.

Позднее представитель Евросоюза по иностранным делам Ануар Эль Ануни сообщил, что руководство ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении представителей Израиля из-за покупки зерна, которое Украина считает «украденным», поскольку оно якобы собрано в новых российских регионах.

Ранее Зеленский пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна.