В Совбезе России заявили о свободном пролете БПЛА через страны Балтии

Aleksandr Gusev/Global Look Press

Беспилотники, свободно пролетающие через Латвию, Литву, Эстонию и Польшу, разрушают междунродную логистику поставок энергоносителей, в том числе в западные страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Алексей Шевцов конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности.

Он также отметил, что Запад продолжает провоцировать новые военные конфликты, в том числе вблизи границ России и других стран ОДКБ.

26 марта Telegram-канал Mash сообщил, что балтийские страны открыли свое воздушное пространство для атакующих Россию украинских БПЛА.

В начале апреля официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российская сторона передала странам Балтии специального предупреждения на фоне сообщений СМИ о возможном пролете украинских беспилотных летательных аппаратов через их территорию.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы в ответ заявили, что их государства не предоставляли территории и воздушное пространство для ударов украинских дронов по российским объектам.

Ранее сообщалось, что Украина поможет Польше в создании «армады» дронов.

 
