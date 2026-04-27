В Совбезе РФ назвали виновных в демонтаже мировой архитектуры безопасности

Мировая архитектура безопасности оказалась фактически демонтирована из-за безответственной политики коллективного Запада. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов, передает ТАСС.

В понедельник, 27 апреля, он выступил на международной научно-практической конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ».

«Мир переживает эпоху глобальных перемен. Мировая архитектура безопасности фактически демонтирована в результате безответственной политики коллективного Запада», — сказал Шевцов во время мероприятия.

Он обратил внимание, что западные страны продолжают поддерживать существующие и провоцировать новые вооруженные конфликты и экономические катаклизмы в разных регионах. В том числе кризисы наблюдаются вокруг России и других государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам замсекретаря СБ РФ, последствия различных кризисов пока не ощущаются в полной мере, но даже так некоторые страны уже снижают производство и ограничивают использование энергоресурсов. Все это ведет к падению уровня жизни людей, предупредил Шевцов.

