Иран предложил США новую формулу переговоров

Иран передал США через посредников трехступенчатую формулу переговоров. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen в соцсети X.

Отмечается, что если американская сторона примет эту формулу, Тегеран будет вести переговоры в соответствии с ней.

Согласно предложению, первый этап переговоров должен быть сконцентрирован на прекращении войны и получении гарантий отказа от новых военных действий против Ирана и Ливана.

Если Вашингтон согласится с первым этапом, стороны должны будут перейти к следующему шагу. В частности, Иран предлагает обсудить, как управлять Ормузским проливом после окончания ирано-американского конфликта в координации с Оманом «для создания новой правовой системы», говорится в статье.

Переход на третий этап, связанный с обсуждением ядерной программы Исламской Республики, не будет осуществлен без достижения соглашения по первому и второму этапам, утверждает Al Mayadeen.

25 апреля агентство Reuters сообщило со ссылкой на пакистанский дипломатический источник, что Иран отказался принимать «максималистские требования» США в ходе мирных переговоров в Исламабаде. Собеседник СМИ сказал, что глава иранского МИД Аббас Арагчи изложил свои «принципиальные позиции» премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу и другим высокопоставленным чиновникам, после чего покинул Исламабад вместе со своей делегацией.

Ранее цена нефти Brent выросла на фоне отмены переговоров США и Ирана.