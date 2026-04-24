В Госдуме напомнили Финляндии о судьбе Украины из-за планов по ядерному оружию

Вступление Финляндии в НАТО, антироссийская риторика Хельсинки и «потуги» разместить на своей территории ядерное оружие какой-либо из западных стран могут привести к военному конфликту с Россией. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Финляндия прямо нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 года. Впрочем, эта норма ООН и так уже растоптана Соединенными Штатами, которые, вопреки собственным обещаниям, рассовали свои собственные атомные бомбы по всей Европе. У Финляндии был весьма длительный период процветания, когда страна была нейтральной и поддерживала весьма дружеские отношения с Россией. Сейчас ситуация изменилась кардинально - поспешное вступление в НАТО, антироссийская риторика на самом высоком уровне, теперь еще и потуги получить от кого-либо ядерное оружие. Из мирного соседа Хельсинки превращается в опасное для России государство, которое, кроме всего прочего, угрожает нам, бряцая оружием», — указал парламентарий.

Журавлев напомнил Финляндии о том, что «примерно такие же действия» Украины привели к началу СВО.

«Когда вдруг Зеленский запел о собственной ядерке. Жаль, что в Финляндии из этого не сделали никаких выводов, а надо бы», — подытожил он.

Правительство Финляндии внесло в парламент страны инициативу о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия (ЯО).

По его данным, правительство предложило парламенту внести изменения в закон об атомной энергии и уголовный кодекс Финляндии.

Поправки разрешат ввозить, транспортировать, доставлять и хранить ядерное оружие «в контексте обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО или оборонного сотрудничества».

