Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме напомнили Финляндии о судьбе Украины из-за планов по ядерному оружию

Депутат Журавлев: появление ЯО в Финляндии чревато военным конфликтом с Россией
Adam Ihse/TT News Agency/Reuters

Вступление Финляндии в НАТО, антироссийская риторика Хельсинки и «потуги» разместить на своей территории ядерное оружие какой-либо из западных стран могут привести к военному конфликту с Россией. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Финляндия прямо нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 года. Впрочем, эта норма ООН и так уже растоптана Соединенными Штатами, которые, вопреки собственным обещаниям, рассовали свои собственные атомные бомбы по всей Европе. У Финляндии был весьма длительный период процветания, когда страна была нейтральной и поддерживала весьма дружеские отношения с Россией. Сейчас ситуация изменилась кардинально - поспешное вступление в НАТО, антироссийская риторика на самом высоком уровне, теперь еще и потуги получить от кого-либо ядерное оружие. Из мирного соседа Хельсинки превращается в опасное для России государство, которое, кроме всего прочего, угрожает нам, бряцая оружием», — указал парламентарий.

Журавлев напомнил Финляндии о том, что «примерно такие же действия» Украины привели к началу СВО.

«Когда вдруг Зеленский запел о собственной ядерке. Жаль, что в Финляндии из этого не сделали никаких выводов, а надо бы», — подытожил он.

Правительство Финляндии внесло в парламент страны инициативу о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия (ЯО).

По его данным, правительство предложило парламенту внести изменения в закон об атомной энергии и уголовный кодекс Финляндии.

Поправки разрешат ввозить, транспортировать, доставлять и хранить ядерное оружие «в контексте обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО или оборонного сотрудничества».

Ранее в Госдуме ответили на планы Финляндии разрешить транзит ядерного оружия.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
