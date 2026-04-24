Эксперт раскрыл, о чем умолчала Финляндия в своем «ядерном» заявлении

Военный аналитик Алексей Леонков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал планы властей Финляндии разрешить хранение ядерного оружия (ЯО).

Эксперт обратил внимание, что новость о готовности Хельсинки снять запрет на ЯО появилась вскоре после сообщений об открытии в стране современного хранилища для ядерных отходов.

Учитывая, что США передают союзникам в основном тактическое ядерное оружие (например, авиабомбы Б-6112), можно предположить, что данное хранилище и будет выполнять роль склада для американского арсенала, указал Леонков.

«У меня закралась мысль: может, они это хранилище выдают за тот самый склад, куда можно складывать бомбы Б-6112», — задается вопросом аналитик.

Накануне правительство Финляндии внесло в парламент страны инициативу о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия.

По имеющейся информации, власти республики предложили парламенту внести изменения в закон об атомной энергии и уголовный кодекс Финляндии.

Поправки разрешат ввозить, транспортировать, доставлять и хранить ядерное оружие «в контексте обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО или оборонного сотрудничества».

