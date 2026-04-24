Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Эксперт раскрыл, о чем умолчала Финляндия в своем «ядерном» заявлении

Военэксперт Леонков: Финляндия заранее оборудовала склад под ядерное оружие
Global Look Press

Военный аналитик Алексей Леонков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал планы властей Финляндии разрешить хранение ядерного оружия (ЯО).

Эксперт обратил внимание, что новость о готовности Хельсинки снять запрет на ЯО появилась вскоре после сообщений об открытии в стране современного хранилища для ядерных отходов.

Учитывая, что США передают союзникам в основном тактическое ядерное оружие (например, авиабомбы Б-6112), можно предположить, что данное хранилище и будет выполнять роль склада для американского арсенала, указал Леонков.

«У меня закралась мысль: может, они это хранилище выдают за тот самый склад, куда можно складывать бомбы Б-6112», — задается вопросом аналитик.

Накануне правительство Финляндии внесло в парламент страны инициативу о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия.

По имеющейся информации, власти республики предложили парламенту внести изменения в закон об атомной энергии и уголовный кодекс Финляндии.

Поправки разрешат ввозить, транспортировать, доставлять и хранить ядерное оружие «в контексте обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО или оборонного сотрудничества».

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!