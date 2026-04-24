Политолог усомнился, что союзники Финляндии разместят на ее территории ядерное оружие

Несмотря на желание Хельсинки, размещение ядерного оружия (ЯО) в Финляндии представляется на сегодняшний день почти невозможным. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщил доктор экономических наук, политолог Николай Межевич.

«Соединенным Штатам точно не нужно размещать ядерное оружие в Финляндии, поскольку она не является стратегическим приоритетом для Вашингтона и никогда им не была. Даже во время холодной войны американцы никогда не ссорились с СССР из-за нее», — отметил эксперт.

Что касается Франции, ей будет сложно разместить в Финляндии ЯО, поскольку выделение даже небольшого количества боеголовок — серьезное для Парижа мероприятие. Более того, для таких арсеналов необходимы соответствующие системы хранения, добавил Межевич.

Накануне правительство Финляндии внесло в парламент страны инициативу о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия.

По имеющейся информации, власти республики предложили парламенту внести изменения в закон об атомной энергии и уголовный кодекс Финляндии.

Поправки разрешат ввозить, транспортировать, доставлять и хранить ядерное оружие «в контексте обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО или оборонного сотрудничества».

Ранее экс-премьер Финляндии назвала Россию «врагом» и обвинила в подготовке к войне.

 
