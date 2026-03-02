Медведев заявил, что для победы в СВО переговоры не обязательны

Медведев: победа в СВО может быть завоевана без всяких переговоров

Приоритетом в специальной военной операции является победа с полным достижением поставленных целей, а не переговоры по Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

«Переговоры совсем не главное. Главное — победа в СВО с достижением всех целей, поставленных нашим верховным главнокомандующим. И такая победа может быть завоевана без всяких переговоров», — сказал зампред Совбеза журналистам.

Политик допустил возможность того, что Москву сейчас могут подталкивать к переговорному процессу с целью получения времени для нового оснащения Киева вооружением, аналогично ситуации с Минскими соглашениями.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый этап переговоров по разрешению российско-украинского конфликта может состояться в период с 5 по 8 марта, предварительно 5-6 марта.

