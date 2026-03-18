Стало известно о планах Израиля ликвидировать еще одного иранского министра

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 18 марта осуществила попытку покушения на министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. Об этом сообщает израильский телеканал N12 со ссылкой на источник в Тель-Авиве.

«Ночью мы предприняли попытку ликвидации министра иранской разведки», — сказал собеседник телеканала.

По его словам, израильские власти ожидают результатов атаки.

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани — одной из ключевых фигур системы власти в Исламской Республике. В Тегеране подтвердили эту информацию. Вместе с Лариджани погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за смерть чиновника.

Ранее сообщалось, что убийство Лариджани вызвало панику среди иранских чиновников.