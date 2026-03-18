Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Стало известно о планах Израиля ликвидировать еще одного иранского министра

N12: армия Израиля предприняла попытку убийства министра разведки Ирана Хатиба
Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 18 марта осуществила попытку покушения на министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. Об этом сообщает израильский телеканал N12 со ссылкой на источник в Тель-Авиве.

«Ночью мы предприняли попытку ликвидации министра иранской разведки», — сказал собеседник телеканала.

По его словам, израильские власти ожидают результатов атаки.

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани — одной из ключевых фигур системы власти в Исламской Республике. В Тегеране подтвердили эту информацию. Вместе с Лариджани погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за смерть чиновника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что убийство Лариджани вызвало панику среди иранских чиновников.

 
Теперь вы знаете
6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!