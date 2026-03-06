Россияне пожаловались на воровство посадочных талонов в Дубае

Российские туристы рассказали о воровстве посадочных талонов на рейсы в Москву в аэропорту Дубая. Об этом пишет ТАСС.

«Во время спешной посадки у туристов фактически вырвали из рук посадочный документ и с ним прошли в самолет другие люди. В системе значилось, что туристы улетели, хотя фактически они остались на месте, что создало серьезную организационную проблему», — сказал агентству директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Накануне сообщалось, что россиянка, прилетевшая из Дубая, купила семь билетов в надежде покинуть Эмираты. По словам Марины, ей пришлось самостоятельно искать пути выезда из страны с учетом военной ситуации. Она заявила, что заранее купила билеты в разные города, уточнив, что билеты были возвратные. В итоге туристка попала на вывозной рейс из ОАЭ. Утром 5 марта самолет с россиянами, застрявшими на Ближнем Востоке, приземлился в столичном аэропорту.

Ранее в Российском союзе туриндустрии посчитали убытки из-за конфликта на Ближнем Востоке.