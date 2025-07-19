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Евросоюз ввел санкции против режиссера Шахназарова

Евросоюз ввел санкции против Карена Шахназарова и еще девяти граждан РФ
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против народного артиста России Карена Шахназарова и еще девяти граждан РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Совета ЕС о введении 18-го пакета санкций против РФ.

В списке, помимо Шахназарова, оказались Ильшат Шагиахметов, глава Фонда развития территорий, Ольга Бурова, первый замминистра культуры Крыма, Владимир Курьянов, исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета, Виктор Фофанов, гендиректор «Волгатранс», Александр Ушко, топ-менеджер компании «Технология развития открытых систем», Татьяна Литвиненко, акционер «Фосагро», Никита Захаров, которого ЕС связывает с компанией «Аэроскан», а также другие лица.

В санкционный список также попали по одному гражданину из Азербайджана, Ирана, Индии и Китая.

Новый 18-й пакет санкционных мер Евросоюза против России вступил в силу 19 июля. В него вошли снижение цены на российскую нефть до 47,6$ за баррель, санкции против 105 танкеров, запрет на транзакции, связанные с «Северными потоками», внесение в черный список еще 22 банков и полный запрет финансовых операций ЕС с российскими финансовыми организациями под санкциями.

Ранее в Госдуме предупредили Евросоюз об ответном ударе по экономике.

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